Las empresas tecnológicas observan con preocupación el valor de sus acciones este 2021

En lo que va de enero se ha observado un ligero descenso en el valor de las acciones de empresas como Apple, Amazon, etc. Si bien solo han pasado unos pocos días, puede ser indicativo de cómo va a transcurrir el mercado accionario a principios de año. De hecho, las acciones de Apple no habían caído tanto desde octubre del año pasado, llegando a registrar una baja de 4,5%. En comparación, se promedia que Microsoft, Alphabet Inc, Facebook y Amazon tuvieron un 2,5% de baja en el valor de sus acciones. Claro está, cada inicio de año se busca que las acciones tengan un buen rendimiento, porque representa el comienzo de un nuevo tiempo. El problema es que el año pasado la economía se vio muy afectada por los diferentes eventos que ocurrieron. Cabe recordar que las crisis económicas de varios países como Estados Unidos pueden afectar al mercado de valores. Incluso muchos países tuvieron que recurrir a programas de recuperación financiera, para poder ofrecer apoyo a trabajadores y pequeñas empresas. En países de Latinoamérica como Chile el gobierno autorizó la entrega de bonos a emprendedores y ciudadanos, con el fin de que siguieran creando nuevas empresas y se mantuvieran de pie. Retomando el tema de las empresas, una de las que tuvo mejor rendimiento en el año 2020 fue Nvidia, una compañía multinacional que diseña chips, tarjetas de video y de gráficos para computadoras. Se estima que para estos tiempos que corren el valor accionario de sus acciones no seguirá el repunte que tuvo el año pasado, pero queda por ver que resulta de la inteligencia artificial que desarrolla. Dependiendo del tamaño de la compañía, es posible que no se necesite ser un gran empresario para convertirse en uno de los accionistas (así sea minoritario). Es posible investigar como comprar acciones reales, para tener una posibilidad de generar más ingresos. Como forma de aprovechar la ola de rendimiento económico proveniente del mercado de valores, algunas personas optan por estudiar una licenciatura y desempeñarse como corredores de bolsa. Cualquiera puede analizar lo que se necesita para ser un corredor de bolsa. Mientras tanto en Wall Street, la famosa empresa de automóviles Tesla obtuvo buenos resultados en las primeras de cambio del 2021, ya que sus acciones subieron de precio. A pesar de que no alcanzaron la meta de 500.000 carros vendidos en 2020, la compañía de Elon Musk se ve que tiene una tendencia alcista, en lo que se refiere a sus acciones. Para expresarlo de forma concreta, el aumento fue de 5,4%, de acuerdo a los índices referenciales que muestra el mercado accionario. Se prevé que la organización empresarial aumente su producción para 2021 (y 2022), aparte de encabezar investigaciones relacionadas con los viajes al espacio. Otra empresa a la que le ha ido bien es Amazon. Apoyada por el gran desempeño de los últimos años, se proyecta como una empresa que subirá de valor. Cabe recordar que la compra de productos online se ha popularizado, basta con observar cualquier noticia para ver que la gente está comprando mucho, sin moverse de sus casas. En adición a ello, está la nueva moda de las entregas de paquetes con drones, lo cual economiza en gran medida los costos de despachar productos. A su vez, los clientes se ven beneficiados con tiempos de espera más reducidos. Se puede decir que es un ganar-ganar tanto para la empresa como para los clientes. En conclusión, dependiendo de lo que suceda este nuevo año se verán cambios en el mercado accionario. Quizás se sobreentienda, pero muchos olvidan que los sucesos del mundo tienen una gran influencia sobre los valores de las acciones. La esperanza a nivel mundial es que todo vaya bien.



