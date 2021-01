Preocupación por el cierre de los centros de aislamiento de la Ciudad

Concejales del bloque PJ-Frente de Todos consideraron "desafortunada" la determinación del Municipio ante el rebrote de contagios de COVID-19, evidenciado en toda la Provincia. "Campana ya no tiene capacidad para ofrecer esta herramienta tan importante para evitar la multiplicación de contagios en un momento clave como éste" señaló Marco Colella. Los casos de coronavirus aumentaron 190% en CABA y 120% en Provincia en los últimos días. Sin embargo, el cierre de los centros de aislamiento en nuestra Ciudad encendió la alarma y preocupación de Concejales del PJ-Frente de Todos, quienes solicitaron al Municipio la conformación de un espacio de trabajo conjunto desde donde coordinar acciones que preserven la salud de los campanenses. "En el medio del rebrote de COVID Abella cierra todos los centros de aislamiento. Esta es una medida, además de inentendible, desafortunada y representa un riesgo para nuestros vecinos. A pesar del aumento de casos en nuestra ciudad, del contexto amenazante en todo el AMBA, el Municipio desestima el recurso con el cual podía, en caso de ser necesario, aislar casos positivos para evitar nuevos contagios. Y todos sabemos que el aislamiento sigue siendo la principal medida de cuidado" aseguró el Concejal Marco Colella. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada sobre la Colectora, contaba en un comienzo con 20 camas, siendo el último centro que había sido puesto a disposición del Municipio, sumándose a 50 camas del Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo del Obispado de Zárate-Campana; a 52 del hotel Siderca; y a 20 de la Casa de Día Padre Aníbal Di Francia. "Campana llegó a contar con un total de 142 camas de aislamiento, sin contar las de internación. Por fortuna nunca llegaron a ocuparse en su totalidad, pero ante la posible llegada de una segunda ola de casos, no podemos darnos el lujo de descartar estos centros en los cuales podía alojarse a familias enteras, si pensamos en aquellos casos donde debido a limitaciones habitacionales les era imposible mantenerse aislados entre sí" agregó el edil. Por último, Colella aseveró: "El intendente cerró todos los centros de aislamiento y Campana ya no tiene capacidad para ofrecer esta herramienta tan importante para evitar la multiplicación de contagios. Estas determinaciones son tomadas de forma intempestiva, y por ello insistimos con la necesidad de coordinar acciones y trabajar en conjunto, por el bien de los vecinos. Estamos a disposición para sentarnos en una mesa de trabajo y aunar esfuerzos entre Municipio, Provincia y Nación. Porque muchas veces, en estas resoluciones está la suerte de miles de campanenses, de quienes depende no solo su salud, sino hasta su propia vida".

Uno de los Centros abiertos durante el primer pico de pandemia.



Preocupación por el cierre de los centros de aislamiento de la Ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar