PARO LEVANTADO La Asociación Bancaria cumplió la primera jornada de paro en dos entidades financieras privadas luego de trascender, según el gremio, su intención de cerrar más de 50 sucursales, mientras el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que este viernes no se repetirá la medida que estaba prevista. La protesta del sindicato liderado por Sergio Palazzo se realizó en las sucursales de todo el país de los bancos BBVA y Santander, de 13:00 a 15:00 en la atención, y de 11:00 a 13:00 en el interior. Se iba a replicar este viernes, pero la intervención de la cartera que dirige Claudio Moroni la deja sin efecto. El vocero de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, defendió la medida al sostener que las entidades están "ejecutando un ajuste sobre su estructura e impulsando el retiro de trabajadores, afectando a comunidades enteras". CAMBIOS EN ECONOMÍA El ministro de Economía, Martín Guzmán, resolvió cambios en áreas clave e impulsó a uno de sus funcionarios como director del Banco Central. Designó como secretario de Política Económica al economista Fernando Morra, en reemplazo de Haroldo Montagu, quien pasaría a formar parte del Consejo Económico y Social que impulsará el Gobierno. A su vez, Mariano Sardi fue nombrado al mando de la Secretaría de Finanzas, en lugar de Diego Bastourre, quien será director del Banco Central. Desde diciembre de 2019 Bastourre comandaba el proceso de normalización del mercado de deuda pública en pesos y acompañó al ministro durante las negociaciones con los acreedores para la reestructuración de la deuda. CRECE La producción industrial creció 4,5% interanual en noviembre y revirtió la caída de 3,1% de octubre, informó el INDEC. En los primeros once meses de 2020, la actividad fabril acumuló una baja del 8,6% interanual. Sin estacionalidad, el indicador creció 3,5% mensual -tras la baja de 1,5% de octubre- y se ubica 0,2% por encima del nivel de febrero (pre-COVID), por primera vez en el año, destacó el Ministerio de Economía. Asimismo, la serie tendencia-ciclo (estimación más estable según Economía), creció 1,2% mensual y lleva siete meses en alza, alcanzando el mayor nivel desde noviembre de 2019. Según el índice, crecieron en forma interanual 10 de 16 sectores que lo integran. HANTAVIRUS EN EL SUR Mientras aumenta la preocupación por el incremento de contagios de coronavirus, la tradicional ciudad de Bariloche registró un caso de hantavirus, lo que encendió las alarmas en las autoridades locales. El clásico distrito turístico de la Patagonia es el más afectado por la pandemia de COVID-19 en Río Negro: según el último reporte, se habían registrado 122 muertes, 1.333 casos activos y 8.007 curados. En medio de ese dramático panorama, en Bariloche se confirmó un caso de hantavirus. Se trata de un joven de 22 años, que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local tras haber registrado los primeros síntomas de la enfermedad el pasado 31 de diciembre: permanece estable. ACEPTÓ El presidente saliente, Donald Trump, aceptó que su mandato llegó a su fin y prometió una "transición ordenada", después de que el Congreso ratificara la victoria electoral del mandatario electo Joe Biden. "Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero", dijo en un comunicado. Trump expresó que seguirá con sus reclamos sobre presuntos fraudes electorales y consideró que su gestión representó "el mejor primer gobierno de la historia estadounidense". "Siempre dije que continuaremos nuestra lucha para asegurar que solo se cuenten los votos legales. Aunque esto representa el final del más grandioso primer mandato de la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo", sostuvo.



Breves: Noticias de Actualidad

8 de Enero de 2021

