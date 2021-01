Precios Cuidados subirán 6,5% promedio y habrá unos 800 artículos

Se evaluó la renovación trimestral del programa, hasta principios de abril. El Gabinete económico analizó ayer la continuidad del programa Precios Cuidados en medio de la preocupación por la suba en alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y se acordó casi duplicar, a unos 800 artículos, la lista de productos incluidos, que subirán 6,5% promedio. En el encuentro se evaluó la renovación trimestral del programa, hasta principios de abril, que ampliará ofertas e incorporará productos, indicaron fuentes oficiales. También se hizo un seguimiento del programa REPRO, para atender a los sectores críticos afectados por la pandemia. Encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Gabinete económico hizo un seguimiento del impacto de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia del COVID 19 y se ratificaron las líneas de acción en un contexto de recuperación paulatina del nivel de actividad. También se monito-rearon los resultados de la implementación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), cuya vigencia fue ratificada este año para atender a los sectores críticos afectados por la pandemia. A Precios Cuidados se incorporarán nuevos productos de primeras y segundas marcas, y mayor variedad y categorías que componen la canasta. Dentro de las principales líneas en las que se trabaja, se encuentra la duplicación de la cantidad de productos que componen Precios Cuidados, con lo cual el listado quedaría conformado por más de 800 artículos. La renovación del programa busca generar referencias de precios en góndolas en productos que no tenían presencia dentro del programa y robustecer las actuales, sobre todo en aquellas categorías donde se verifica una diferenciación significativa en cuanto a variedad (fragancias y sabores) y presentaciones (tamaño y empaque). La actualización del listado del programa se concretará en los próximos días, y hasta esa fecha seguirá vigente el actual. A diferencia de otras renovaciones, esta es una negociación particular y más compleja, que involucra en paralelo avanzar en el deslistamiento de distintos productos del programa Precios Máximos. Se incorporan nuevas categorías que no tenían referencias dentro del programa como por ejemplo, conservas de tomate; conservas de choclo; alimentos para mascotas; jabón en pan para lavar la ropa; cremas corporales; apósitos para incontinencia para adultos; prestobarba; sal gruesa y entrefina; bizcochos de grasa; hamburguesas; café instantáneo y snacks, entre otras.



Precios Cuidados subirán 6,5% promedio y habrá unos 800 artículos

