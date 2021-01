Más de 200 mil niños se incorporaron a la AUH en diciembre

La titular del organismo Fernanda Raverta remarcó "el compromiso y la tarea que se está llevando adelante". Más de 200 mil niños se incorporaron a la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante diciembre último, destacó la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta. Durante el último mes de 2020, se logró incluir a 254.822 niños, niñas y adolescentes que hasta ese momento no contaban con el beneficio. La funcionaria nacional remarcó "el compromiso y la tarea que se está llevando adelante para lograr que cada niño y niña pueda tener su Asignación Universal". "Hemos encontrado durante diciembre a más de 200 mil nenes y nenas que no tenían su AUH, pero que cumplían con los requisitos", subrayó Raverta en un acto en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Y agregó: "Nos da mucha satisfacción el hecho de saber que nuestro organismo ha logrado abrazar a más chicos y chicas de la Argentina". En 2020, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que permitió incorporar en la AUH a más de un millón de niños, niñas y adolescentes que no tenían cobertura por parte del Estado.



