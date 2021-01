Efemérides del día de la fecha, 8 de Enero

LA PELÍCULA "LA LA LAND" GANA 7 GLOBOS DE ORO Llevada a cabo en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills (California), la 74°edición de los Premios Globo de Oro coronó a "La La Land" como una de las mejores películas del año 2016. Dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, el film ganó 7 Globos de Oro en las categorías: Mejor película comedia o musical, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor canción original, Mejor banda sonora y Mejor Guion. Acerca de la misma, Chazelle manifestó que el mensaje que transmite es que todo es posible: "siempre es un buen momento para ser artista, para ser lo que quieres ser, para salir de tu zona de confort y soñar a lo grande sin que nadie te diga lo contrario." DIEGO MARADONA RETORNA AL CAMPO DE JUEGO TRAS GRAVE LESIÓN Se disputaba la cuarta fecha de La Liga 1983-1984 cuando Diego Maradona sufrió una de las peores lesiones de su carrera. En ese entonces, el equipo dirigido por César Luis Menotti se enfrentaba contra el Athletic de Bilbao de Javier Clemente en el Camp Nou; a pesar de la victoria 4 a 0, el triunfo quedó opacado por la grave lesión que le provocó el defensor vasco Andoni Goikoetxea a "Pelusa", que tuvo que abandonar el campo de juego en camilla: "Me rompió… ¡Me rompió!" A esto se sumó la polémica decisión del árbitro, Bartolomé Jiménez Madrid, de mostrarle la tarjeta amarilla a "El carnicero de Bilbao"; a su vez, se habló de sancionarlo 25 partidos pero finalmente terminaron siendo 18. El parte médico, fractura del maléolo externo y rotura del ligamento del tobillo izquierdo, hizo inevitable la operación. Se estimaba que la recuperación tomaría entre 4 y 6 meses, sin embargo, Diego retornó a la cancha 3 meses y medio después de aquel fatídico día; el Barcelona venció a Sevilla 3 a 1 con dos goles del "10." SE LANZA "VESSEL" Un día como hoy en el año 2013, "Twenty One Pilots" lanzaba su tercer álbum "Vessel." Producido por Greg Wells e integrado por canciones compuestas por Tyler Joseph, el mensaje del álbum es que lo que realmente importa es lo que hay dentro de uno mismo: "pienso en el inevitable hecho de que vamos a morir y nuestros cuerpos se van a marchitar por eso lo que llevamos dentro es lo más importante que tenemos." Entre las canciones se encuentran "Migraine", "Guns for Hands", "Car Radio", "Ode to Sleep" y "Holding on to you." Una curiosidad es que los hombres que se encuentran en la portada son los abuelos de Joseph y Dun.



Efemérides del día de la fecha, 8 de Enero

