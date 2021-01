Elisabeth Aliendro Alcat

¿QUÉ ES? Cuando se rompen los pequeños vasos sanguíneos que están por debajo de la parte blanca del ojo (conjuntiva) provocando enrojecimiento de los ojos. Es benigno no causa problemas en la visión ni malestar, pero su apariencia nos asusta, nos alarma. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE DERRAME OCULAR? -Golpe en el globo ocular -Aumento repentino de la presión arterial por levantar objetos pesados, toser, estornudar, reír y constipación. -Aspirina o anticoagulante como Warfarina. -Cirugía ocular incluyendo laser o cirugía de cataratas. ¿CÓMO SE TRATAN LOS DERRAMES OCULARES? -Las lágrimas artificiales pueden aliviar, aunque las gotas no ayudan a reparar los vasos sanguíneos rotos. -Si está tomando aspirina o anticoagulantes siga tomándolos a menos que su médico de cabecera lo suspenda. -No frotarse los ojos, puede incrementar el riesgo de volver a sangrar. ¿CUÁNTO TIEMPO DURA? -En la mayoría de los casos puede tardar en desaparecer hasta 4 semanas, es de manera gradual, como un "moretón" o hematoma. El enrojecimiento de los ojos puede significar otra enfermedad como: -Glaucoma: no sólo está rojo el ojo, sino que hay dolor ocular y la visión es borrosa. Dra. Elisabeth Aliendro Alcat - (MN: 154387 / MP: 550651) - Oftalmóloga Infantil y Adultos

Derrame Ocular

Por Dra. Elisabeth Aliendro Alcat

