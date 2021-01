¿1984 o 2020?

P U B L I C







El Gran Hermano te vigila; Big brother = Big data. En 1984, Londres es una ciudad lúgubre en la que la "Policía del Pensamiento" controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un eslabón más de este engranaje y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera la versión oficial de los hechos. Hasta que decide replantearse qué clase de sistema lo gobierna y somete. ¿Les suena? Lo más escalofriante es que Orwell vivió entre 1903 y 1950, habiendo escrito esta obra en 1949. Es un libro distópico, o lo era, porque son sorprendentes las similitudes con nuestra vida actual, y hasta el propio autor dijo: "Sí, creo que puede llegar a existir algo parecido". Esa es la inquietud que nos deja su lectura: ¿Es hoy un libro de ciencia ficción? El Hermano Mayor controla a todos con sus cámaras y micrófonos: ¿Google?. Todos los días informan de las guerras y los enemigos, pero hay dos minutos de odio: permiten a los ciudadanos expresar su rabia públicamente: ¿Twitter?. El lema de la sociedad es que la ignorancia es la libertad, de manera que el Ministerio de la Verdad es el encargado de la propaganda electoral: ¿Política mundial?, ¿Fake news?. El mundo futurista de 1984 está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el "Partido". Este a su vez se divide en el Partido Interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el Partido Exterior, conformado por el 13% de la población y encargado de ejecutar las órdenes. El 85% que conforma el resto de la población corresponde al proletariado, quienes son ignorados porque el Partido entiende que no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión. Tan real que asusta: el 2% gobierna, el 13% cumple las órdenes y el 85% las acata, con sumisión y sin cuestionamiento. El Partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y "desapareciendo" a quienes demuestren estar en contra. A la cabeza del Partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara está en carteles y monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al Gran Hermano. El protagonista de la novela es Winston Smith, un miembro del Partido Exterior que trabaja para el Ministerio de la Verdad, reescribiendo artículos para que cumplan con la ideología y la imagen que vende el Partido. Perturbado por su trabajo, Winston escribe un diario dirigido a O´Brien, uno de los miembros del Partido Interior, debido a que Winston sospecha que O´Brien pertenece a una organización secreta de rebeldes conocida como la Hermandad. Un día Winston conoce a Julia, una joven que le envía una nota que dice: "Te quiero". En Oceanía las relaciones y el deseo sexual están prohibidos, incluso para parejas casadas (¿pandemia?). A pesar de esto, Winston decide iniciar una aventura clandestina con Julia, arriesgándose y siendo finalmente detenidos. Winston sabe que el sistema es perverso, y por ello decide escribir un diario personal, único lugar en el que encuentra su propia voz, puesto que, aún siendo escritor, no puede realizar su labor frente a la violencia totalitaria. Julia, por su parte, trabaja en el Departamento de Novela del Ministerio de la Verdad. Es alguien rebelde, dispuesta a romper las reglas, y lleva a Winston a hacer lo mismo, al convertirse en amantes clandestinos. Otro personaje importante de la obra es O´Brien, miembro del Partido Interior, con un aspecto poderoso, aunque nadie sabe en realidad cuál es su función en el Partido. El "Gran Hermano" es el líder del Partido, cuyo rostro aparece en todos los carteles y monedas junto con la frase: "El Gran Hermano te vigila". Su figura está caracterizada por su tamaño gigantesco; su rostro, poderoso, pero calmado y, especialmente, sus enormes bigotes negros. Todos los ciudadanos de Oceanía están obligados a sentir un amor exclusivo por el Gran Hermano. Una vez más, ¿les suena?. Resulta interesante mencionar los Ministerios que funcionan en el sistema de gobierno de 1984, con los cuales se controla a la población: Ministerio del Amor: encargado de la ley y el orden. Por medio de la tortura y los lavados de cerebro, reeduca a los ciudadanos rebeldes; Ministerio de la Verdad, encargado de la propaganda del gobierno, por medio de noticias, arte, entretenimiento y educación; Ministerio de la Abundancia, encargado de asuntos económicos, como racionar y crear hambrunas y Ministerio de la Paz, a cargo de mantener la guerra. Es gracioso advertir que los ministerios se dedican precisamente a lo contrario que dicen sus nombres, en una ironía sutil y tan compatible con los tiempos que se viven en el mundo. Precisamente, y en forma paradójica, una de las estrategias del Ministerio de la Paz es buscar la guerra, y enfocar la atención en problemas externos (con otros países) con el fin de distraer a los ciudadanos de los problemas que viven en su propio país (¿Potencias actuales?). De esta manera culpan a otros, para que los problemas nunca se solucionen y el estado de guerra se perpetúe. Otras características llamativas de la obra, y no menos alarmante por la anticipación, son la "neolengua", el "doble pensar" y el "habla-escribe". El Ingsoc es la neolengua creada por el Partido, y es la que expresa su ideología. Significa "socialismo inglés". El Partido recurre a un lenguaje nuevo y propio, borrando de a poco el anterior, eliminando sucesivamente distintas palabras. El "doblepensar" se define como saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas; esto es, emplear la lógica contra la lógica, lo que, sin dudas, es absolutamente enloquecedor. En el futuro de Orwell las personas apenas escriben. "La pluma era un instrumento arcaico, que rara vez se utilizaba siquiera para firmar". Winston Smith "no estaba habituado a escribir a mano" porque, "aparte de notas muy breves, lo normal era dictarlo todo en el hablaescribe". El "hablaes-cribe", precisamente, era un dispositivo, presente en oficinas y domicilios, registraba la voz humana y la convertía en texto o la archivaba (¿audios de WhatsApp? ¿Siri?). En la actualidad, cada vez se escribe menos, y si se hace, es con máquinas. Ya no existen las cartas, las esquelas escritas a mano, y hasta se han reducido los mails y los textos de WhatsApp. No es casual que existan cada vez más errores ortográficos, puesto que el idioma no se utiliza, dándose una neolengua de contracciones, signos y emojis). "EL GRAN HERMANO TE VIGILA", aparece en toda la ciudad, en todo momento, en grandes pantallas y con vigilancia de cámaras y micrófonos. Es totalmente omnisciente, es decir que todo lo ve y todo lo sabe. Gran Hermano es además el único ser al que se ama. Porque en Oceanía el amor sexual de pareja está prohibido, y ni siquiera se permiten las amistades. Lo único permitido es la adoración al Gran Hermano (¿Corea del Norte?). LA REALIDAD DE 1949 1984 es una novela futurista publicada en 1949 después de la Segunda Guerra Mundial, en una época marcada por regímenes totalitarios. Entre ellos, se encontraban: La Alemania Nazi bajo la dictadura de Hitler de 1933 a 1945, la dictadura fascista de Francisco Franco en España de 1936 a 1975; la dictadura comunista de Stalin en Rusia de 1922 a 1952, la dictadura fascista de Benito Mussolini en Italia de 1922 a 1943, la dictadura de Salazar en Portugal de 1932 a 1968. Orwell, influenciado por el clima político, escribió "1984" y también "Rebelión en la granja", otra obra maestra, con la intención de advertir sobre los peligros de este tipo de gobiernos. Ahora bien, ¿Por qué Londres?: no olvidemos que Orwell era inglés y, además, quiso demostrar que los gobiernos totalitarios podían triunfar en cualquier lugar, si el pueblo no lucha desde el comienzo en contra de ellos. Orwell era un hombre de ideas democráticas, y su compromiso con ellas fue mucho más allá de su escritura. Durante la Guerra Civil Española, militó junto al Frente Popular que se oponía al "bando nacional" liderado por el General Franco, por ejemplo. LA HORA DEL CINE La primera adaptación al cine fue realizada en 1956 en blanco y negro, y dirigida por Michael Anderson. La película fue financiada en secreto por la CIA (Agencia Central de Inteligencia). En 1984, Michael Radford realizó la segunda versión cinematográfica, con el mismo título, directamente basada en la novela. Cuenta en el reparto a John Hurt como Winston Smith, Richard Burton como O´Brien y Suzanna Hamilton como Julia. La obra se planifica para ajustarse al carácter original del texto, con numerosas escenas que intentan representar las tensiones psicológicas de los protagonistas. Puede verse en YouTube y es una versión movilizante, estrenada precisamente en el año en el que transcurre la historia. En 1985, Terry Gilliam realizó una segunda versión libre titulada Brazil, con Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist y Michael Palin. CONCLUSIONES "1984" es la novela icónica del siglo XX que no deja de sorprender. Creo que en este especial y distinto 2020 ya no puede definírsela como futurista, porque ese futuro ya está en muchos aspectos, aunque sí distópica, entendiendo como distopía a una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o ideología determinada, resultando opuesta a la utopía. Orwell ha imaginado, en 1949, una sociedad que ya existe, o bien por los adelantos tecnológicos que describe, o bien por los totalitarismos que existen en algunas regiones del planeta. Su ironía contra el totalitarismo es única, presentando una sociedad oscura, nefasta, asfixiante, claustrofó-bica y esquizofrénica. George Orwell, escritor, ensayista, periodista, falleció muy joven -a los 46 años- de tuberculosis, y fue enterrado en Sutton Courtenay, Oxfordshire Dejo para el final dos datos interesantes, uno de su historia, otro de su obra. Orwell se llamaba Eric Arthur Blair y nació en Motihari, ciudad de la india (Raj Británico) el 25 de junio de 1903. Su padre administraba el ministerio del opio del gobierno colonial de ese país. A los dos años, se fue con su madre y su hermana a Inglaterra, dejando a su padre en aquel país. Winston Smith, el protagonista de 1984, fue torturado con su mayor miedo. La famosa habitación 101 era un espacio de tortura, donde los sospechosos son sometidos a aquello que les causaba más terror. En su caso, las ratas. La tortura se lleva a cabo mediante la utilización de una jaula que contiene dos enormes ratas hambrientas. La jaula está construida para adaptarse a la cabeza de la víctima, como una máscara o casco. Mediante unos resortes se puede dar paso a las ratas para que le devoren el rostro. Tanto conoce el sistema a sus ciudadanos, que también conoce sus miedos… Antes, Winston había escrito en su diario: "la libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro". El hombre encargado de hacerlo entrar en razón, O´Brien, le muestra cuatro dedos y trata de convencerlo de que, en realidad, son cinco. Winston intenta resistir y responde: "¿Cómo puedo evitar ver lo que tengo ante mis ojos? Dos y dos son cuatro". Y O´Brien le dice: "A veces, Winston. A veces son cinco. A veces son tres. A veces son todos al mismo tiempo. Tienes que esforzarte más. No es fácil recobrar la razón". Finalmente, el Gran Hermano logra su objetivo: Winston termina amando al régimen. Gran George. Pobre Winston.

Fotograma de la adaptación cinematográfica de la novela de George Orwell. Dirigida por Michael Radford, la película se estrenó, como no podía ser de otro modo, en 1984. (Gentileza: revista Espacio Judicial Nro. 3 - Colegio de Magistrados y Funcionarios del Dpto. Judicial Zárate Campana) Mariana L. Lirusso - Juez del Tribunal de Trabajo Nº 3 Departamento Judicial Zárate-Campana.

¿1984 o 2020?

Por Mariana L. Lirusso

