Breves: Deportivas

SUSPENDIDO POR COVID El inicio de la semifinal de Copa Sudamericana entre Defensa y Justicia y Coquimbo Unido de Chile fue suspendido ayer, poco antes de la hora pautada para el encuentro. La determinación se dio luego que se confirmaran tres casos positivos entre jugadores del Halcón de Florencio Varela, situación que generó que las autoridades sanitarias chilenas decidieran cancelar el juego por considerarlos "contactos estrechos" de sus compañeros. La CONMEBOL reprogramó el partido para el 12 de enero en Asunción. CHAU PUSINERI Después de la renuncia de Jorge Burruchaga como manager, Independiente resolvió ayer que Lucas Pusineri deje la dirección técnica del conjunto de Avellaneda. Así, en el decisivo encuentro de mañana sábado frente a River Plate (que pelea por ser finalista de la Copa Diego Maradona), el Rojo sería dirigido por Santiago Rodríguez. Los malos resultados deportivos y el flojo funcionamiento del equipo terminaron marcando el destino de Pusineri, quien había arribado en enero de 2020 y semanas atrás estuvo muy cerca de renovar su vínculo. PASÓ ESTUDIANTES (RC) Por un penal convertido por Néstor Ortigoza en tiempo adicionado, Estudiantes de Río Cuarto superó 1-0 a Chaco For Ever y avanzó a la segunda ronda de la Copa Argentina. En dicha instancia aguarda por el vencedor del choque entre Arsenal y Huracán Las Heras. RALLY DAKAR 2021 La quinta etapa del Rally Dakar 2021 dejó muy buenas noticias para Argentina. En Motos, Kevin Benavides (Honda) fue el mejor de la jornada y se transformó en el nuevo líder de la General; mientras su hermano Luciano (Husqvarna) cayó hasta el 10º puesto después de culminar 13º este jueves. En tanto, en Cuatriciclos, Nicolas Cavigliasso (Yamaha) logró su segunda victoria parcial de esta edición y amplió su ventaja como líder de la General, clasificador que tiene en segundo lugar a otro argentino, Manuel Andújar (Yamaha; a 23m48s). Por su parte, Pablo Coppetti (del equipo MX Devesa) fue 5º ayer y ocupa la misma posición en la General. Finalmente, en autos, el mendocino Orlando Terranova fue 7º en la quinta etapa (primera vez en el Top 10 en esta edición) y trepó hasta el 8º puesto de la General que lidera el francés Stéphane Peterhansel, ganador de trece títulos en el rally más extremo del mundo. PERDIÓ PODOROSKA Después de su espectacular 2020, el arranque de 2021 no fue positivo para Nadia Podoroska: la rosarina perdió 6-3 y 6-3 ante la española Sara Sorribes en su presentación en el Torneo WTA de Abu Dhabi. Hoy, Tomás Etcheverry se convertirá en el primer argentino en disputar un partido ATP del año en lo que será su estreno absoluto a este nivel: desde las 13.00 (hora argentina) se medirá con el estadounidense Cristian Harrison por la primera ronda del Delray Beach Open. BIEN GLADIADORES La Selección Argentina de Handball consiguió ayer su primer triunfo sobre España (que no presentó a sus principales figuras) al imponerse por 25-19 en el cierre del Torneo Natividad que se disputó en Rusia como preparación para el Mundial de Egipto que comenzará la semana próxima. El debut de Los Gladiadores será el viernes 15 frente a la República Democrática de Congo por la primera fecha de la Zona D que también integran Bahrein (rival del domingo 17) y la poderosa Dinamarca (martes 19).



