Kicillof evalúa cómo implementar la restricción a la circulación nocturna

Nación publicó ayer las recomendaciones que las provincias deben adecuar a sus realidades. El gobernador se reunió ayer con intendentes de partidos de la Costa Atlántica y analiza alternativas para el territorio bonaerense. Finalmente, el Gobierno Nacional publicó ayer en el Boletín Oficial las recomendaciones para que las provincias apliquen restricciones a la circulación nocturna. Sin embargo, esas pautas todavía no fueron adecuadas a la provincia de Buenos Aires, dado que el gobernador Axel Kicillof está buscando consensos con los intendentes para su aplicación. En ese marco, el Gobernador y el ministro de Producción, Augusto Costa, se reunieron este viernes con los intendentes de los partidos de la Costa Atlántica (Mar del Plata, Pinamar, La Costa, Villa Gesell, Miramar y Mar Chiquita), quienes le habrían solicitado, de mínima, estirar el inicio de la restricción a la circulación hasta la 1.00 (Nación propuso que entre en vigencia a las 23.00), aunque también hay jefes comunales que solicitan las 2.00 o, directamente, poder manejar ellos mismos la banda horaria. Sin embargo, según trascendió, la Provincia no derogaría esa potestad y avanzaría en un esquema que contemple el sistema de fases que ya se viene utilizando. Igualmente, fuentes de la gobernación remarcaron que Kicillof recién tomaría una decisión tras conversar con los intendentes de todos los municipios bonaerenses. En nuestra ciudad, Sebastián Abella se refirió días atrás a la posibilidad de la implementación de esta medida: "Todo lo que sea restrictivo en la circulación redundará en menos contagios, aunque necesitamos que todos acompañen esos cuidados. No alcanza solamente con la medida, necesitamos que todos tomen conciencia de la situación", explicó en el marco del arribo de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V a Campana, cuando pidió especial cuidado para "nuestros adultos mayores". Además, el jefe comunal señaló que el Municipio viene "trabajando en conjunto con la Provincia" en esta pandemia y aseguró que acompañarán "las medidas que se adopten" en esta escalada de casos que calificó de "preocupante". CABA. El gobierno porteño anunció ayer que la actividad comercial, gastronómica, cultural y de entretenimientos deberá permanecer cerrada de 1.00 a 6.00 (a excepción de las farmacias). Sin embargo, no prohibió la circulación de personas en esa franja horaria, aunque sí limitó más la cantidad de personas en encuentros sociales (de 10 a 20). "Vamos a desplegar todos nuestros agentes para controlar las 76 zonas de aglomeración", señaló este viernes Diego Santilli, vicejefe de gobierno, quien fue el encargado del anuncio, dado que Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en aislamiento tras resultar positivo de coronavirus.



