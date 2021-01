La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Apurada por nacer:

Miembros de la Policía local asistieron un parto







A la vieja usanza, Emilia decidió nacer en su casa y su abuela Karina y dos oficiales de policía fueron los encargados de recibirla. Vecinos del barrio Las Campanas se vieron ayer sorprendidos por el patrullero de la Policía Local que llegó a toda velocidad hasta la casa de Coltelli al 1800 esquina Barlaro. Pero las sirenas no eran el prólogo a un hecho policial, sino que anunciaban una buena noticia: la llegada de Emilia al mundo. Yamila Ponce (22) comenzó el trabajo de parto, pero la bebé no quiso esperar y ya se asomaba mientras era recibida por su abuela Karina, cuando llegaron los oficiales Ruth Pelledrotti y Darío Barrios para asistirla. Guantes de latex colocados, el personal policial se hizo cargo de la situación y aunque preparados para estas circunstancias, el nerviosismo y la emoción de los oficiales era notorio. "Gracias a los oficiales que llegaron y terminaron de asistirla. Gracias ma Karina Córdoba, si no hubieras estado no se que hubieramos hecho" comentó la tía de la niña, elogiando la tarea de la abuela. Ya con el SAME en el lugar, y con todas las precauciones del caso, madre e hija fueron trasladadas a un nosocomio donde esperan el alta para volver a casa. "No sabés los nervios que tengo, es la primera vez que me toca asistir un parto", comentó el oficial Darío Barrios a La Auténtica Defensa, con una sonrisa en su cara.



Sirenas, pero de alegría: los oficiales Darío Barrio y Ruth Pelledrotti con Emilia en brazos en la habitación donde nació.





Junto a la abuela Karina, Dario y Ruth asistieron a la mamá y al bebe en el parto en Las Campanas.





Emilia, hermosa, es la beba apurada por nacer.

#Ahora personal Policial asistió el parto de una bebé en Coltelli y Barlaro, Las Campanas. Of. Darío Barrios y Of. Ruth Peledrotti del móvil 18502 de PL que cubre zona 8 asistieron el nacimiento de Emilia, en tanto que llegaba SAME 1 que realizó el traslado. Felicitaciones!! pic.twitter.com/OxAwxb9j1L — Daniel Trila (@dantrila) January 8, 2021

