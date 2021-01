La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Espectacular vuelco en Ruta 6







Una Toyota Hilux doble cabina impactó contra dos columnas de alumbrado público. Al caer, una de ellas cortó un cable de media tensión y dejó a varios barrios sin energía. El conductor estaba consciente cuando fue trasladado al Hospital. Por razones que se desconocen, el conductor de una Toyota Hilux doble cabina perdió el control de su vehículo en la Ruta 6 a la altura del barrio Los Pioneros, mano a Luján, en el día de ayer. Transformada en un indominable bólido, la camioneta impactó contra no una, sino dos columnas de alumbrado público del cantero central, que se encuentran separadas unos 30 metros entre sí, mientras daba un par de vuelcos. La Hilux finalizó su trayectoria totalmente deformada sobre el pavimento, afortunadamente sin involucrar a otros vehículos en el siniestro. Su conductor, un corpulento hombre entrecano, de alrededor de 60 años, tuvo que ser rescatado del habitáculo y cuando era trasladado por el SAME hasta el Hospital San José se encontraba consciente. Según testigos, tenía al menos unas de sus piernas quebradas, la cual fue entablillada en el lugar, y también una muñeca. Además, presentaba un corte sangrante en el cuero cabelludo. Al impactar las columnas, una de ellas cayó sobre un cable de media tensión y terminó cortándolo. Uno de los extremos del cable, todavía con tensión, chisporroteaba sobre los pastizales al costado de la ruta, lo que generó un principio de incendio. Pero además, se vio afectado el suministro eléctrico de varios barrios, entre ellos Los Pioneros, Ebenezer, El Cardal, Parque Natura, La Herradura y San Jorge, lo que generó la presencia de dos cuadrillas de EDEN en el lugar para solucionar el problema. Del operativo participaron 5 móviles de Comando Patrulla Campana, una Unidad de Rescate y un móvil de Bomberos Voluntarios, y personal de Defensa Civil Campana.

EL VEHÍCULO ACUSA EL IMPACTO DEL VUELCO.









#Ahora Accidente en la Ruta 6 km 192 sentido a Luján una Toyota Hilux despistó y chocó dos columnas de alumbrado y cortó una línea de alta tensión que al caer incendió el pasto. Rescate ?? 43, Bomberos ?? 36, Comando ?? 4 móviles, Defensa Civil, EDEN, trasladó SAME 1 ?? pic.twitter.com/4KYH7HCXUV — Daniel Trila (@dantrila) January 8, 2021

