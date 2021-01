La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Vuelco y principio de incendio en Ruta 9







Fue en las inmediaciones del puente de San Felipe. Los dos ocupantes resultaron ilesos. Una camioneta Ford F 100 carrozada con una caja térmica volcó ayer por la tarde en el kilómetro 76, mano a Rosario. El chofer, habría perdido el control del vehículo como consecuencia de haber reventado el neumático trasero izquierdo, que además se desprendió de la correspondiente llanta. Fruto del siniestro, se originó un principio de incendio, que fue controlado rápidamente. Si bien se presentó un móvil del SAME en el lugar, no hubo necesidad de hacer traslados, dado que ambos ocupantes resultaron ilesos. Del operativo también participaron personal del Comando Patrulla Campana afectado a la zona 7, Defensa Civil Campana, y de Seguridad Vial.





#Dato vuelco y principio de incendio de una camioneta Ford F100 con caja térmica, perdió el control luego de pasar el puente de San Felipe, #Panamericana km 76 a provincia. Los dos ocupantes resultaron ilesos. CP zona 7, Vial, ?? SAME, Defensa Civil. pic.twitter.com/fKKZgkHAhi — Daniel Trila (@dantrila) January 8, 2021

Vuelco y principio de incendio en Ruta 9

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar