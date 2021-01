La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Dengue: recuerdan las medidas de prevención







La Secretaría de Salud del Municipio aconseja a los vecinos retirar los objetos que acumulen agua de lluvia para evitar la aparición del mosquito Aedes Aegypti que transmite la enfermedad. La Secretaría de Salud del Municipio, a través de la Dirección de Salud Comunitaria, recordó la importancia de tomar medidas preventivas para evitar la reproducción del mosquito Aedes Aegypti que transmite el Dengue. Como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos que las curen, la medida más importante para prevenirla es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. En este sentido, recordaron que este mosquito es domiciliario y se cría en agua limpia estancada, y no en espacios verdes amplios ni cerca de ríos ni arroyos, por lo que la eliminación de todo recipiente que acumule agua es fundamental para combatir su aparición. Por tal motivo, instaron a los vecinos a retirar de las casas los recipientes, baldes, cubiertas, o cualquier elemento en desuso que pueda acumular agua, como así también limpiar canaletas y los bebederos de los animales, ya que en esos lugares el mosquito pone sus huevos. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados. En el caso que no puedan eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).





