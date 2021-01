La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Barrio Héroes de Malvinas:

La obra se inició sobre la calle Isla Soledad, a la altura de Negrete, donde el Intendente también conversó con los vecinos. Comenzó esta semana la tercera etapa de pavimentación de calles del barrio Héroes de Malvinas, que alcanzará un total de 11 cuadras. La obra se inició sobre la calle Isla Soledad, a la altura de Negrete, donde el jefe comunal también conversó con los vecinos quienes le agradecieron haber cumplido su palabra. "En unos meses esta zona quedará definitivamente sin tierra. Y ello no es un hecho menor porque permitirá que los vecinos vivan mejor y que el Municipio ahorre recursos porque ya no se va a necesitar realizar tareas de mantenimiento ni regado de las calles", enfatizó Abella quien supervisó el comienzo de la obra. Además, recordó que las dos primeras etapas de pavimentación se concretaron con fondos municipales. En esta ocasión, la obra cuenta con la financiación de fondos nacionales en el marco del programa "Argentina Hace". "Esta obra la habíamos prometido, la mostramos en un proyecto, hicimos las dos primeras etapas, y ahora estamos ansiosos de que esté terminada", concluyó Abella. Por su parte, el secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, Sergio Agostinelli, comentó que la obra tendrá características similares a las realizadas anteriormente con un pavimento de hormigón de 15 cm de espesor y cordón cuneta. Y aclaró: "Ahora se está procediendo a retirar la base y la sub base porque no son buenas y las repetidas capas de tosca hicieron levantar mucho el nivel de la calle e iba a quedar por arriba de los vecinos lo que podía generar problemas de anegamiento. Por eso, también estamos solucionando un problema hidráulico". Por último, el secretario destacó la labor llevada adelante por el Municipio para cumplir con los lineamientos determinados por el gobierno nacional y las gestiones realizadas por el Intendente para lograr los fondos para esta obra. En tanto que, el presidente de la sociedad de fomento de Barrio Amigos, Gabriel Panno, compartió la felicidad de todo el barrio para comenzar el 2021 con una obra tan importante. "Es algo que esperábamos, pero no tan rápido después de un año de pandemia y la situación económica. Estamos muy contentos porque ya no vamos a tener que sufrir la tierra que trae un montón de dificultades", remarcó. Y culminó agradeciendo al jefe comunal por encarar personalmente las gestiones durante 6 meses. "Cuando habíamos hablado allá por el 2017, dijo que iba a pavimentar y la verdad que lo cumplió. Es un Intendente que todo lo que prometió, lo hizo", finalizó.

