En estos días vemos como este año que recién comienza se está pereciendo demasiado al catastrófico 2020 pese a la llegada de la primera remesa de vacunas Sputnik V y el consecuente inicio del plan de vacunación más importante de nuestra historia. Esto nos da una gran esperanza para que dentro de algunos meses podamos domar a este virus desbocado. Sin embargo debemos tener en cuenta que hasta que logremos una cierta inmunidad debemos extremar los cuidados para conseguir por lo menos bajar la cantidad de contagios que está creciendo a niveles alarmantes. Es fácil comprobar cómo el relajamiento en los cuidados ha encendido las luces de alarma obligando al estado a tomar medidas tendientes a restringir la circulación de personas y evitar fiestas y reuniones numerosas. Es preocupante que viendo lo que pasa en el resto del mundo donde en muchos casos han llegado a decretar el toque de queda nos empeñemos en cometer los mismos errores. Debemos tomar real consciencia que no son números en una estadística. Son vidas y las muertes evitables. Como nos tiene acostumbrados en su permanente prédica contra cualquier gobierno que tenga la intención de regular a los mercados la prensa canalla se oponía a la cuarentena y ahora se asusta por las consecuencias de su prédica. Da la impresión que están trabajando por el éxito del covid-19. ¿Alguna vez se harán cargo de las consecuencias de lo que provocan? El mundo nos está mostrando lo que las derechas son capaces de hacer cuando la votación de los ciudadanos les es esquiva. Han logrado la hazaña de convertir a los Estados Unidos en una república bananera con la toma del Capitolio incluida. De cualquier manera no debemos abrigar ninguna esperanza porque el electo presidente demócrata Joseph Biden es apenas un poco más moderado que el impresentable republicano Donald Trump. También en nuestro país la verdadera pelea de la derecha vernácula no es por la salud de la población sino para abortar toda intervención estatal que signifique algún recorte de los privilegios de que gozan desde hace demasiados años y que les garantiza apropiarse de un desmesurado porcentaje de la riqueza que produce nuestro país. En tal sentido y cómo nos tienen acostumbrados los grandes exportadores agropecuarios no aceptan resignar en nada sus márgenes de ganancia que de cualquier manera son enormes y sólo están dispuestos a venderles a los argentinos si se les paga el precio de exportación. Lo cierto es que en el marco de esta pandemia que azota al mundo los precios internacionales de los granos han aumentado en forma considerable a lo que se le debe sumar el aumento del dólar lo que incrementa enormemente las ganancias de los exportadores. La particularidad de la Argentina es que exporta lo que come y a este sector autodenominado "el campo" no les preocupa si a sus conciudadanos más humildes los condenan a comer menos. Ante la creciente escasez de maíz en nuestro marcado interno el gobierno prohibió su exportación hasta la llegada de la nueva cosecha a lo que el sector respondió con un lockout de comercialización por 3 días tratando de torcerle la mano a quién ha osado priorizar la comida de los argentinos. Es inocultable su desesperación para lograr que se produzca un nuevo conflicto similar al que protagonizaron en 2008 con motivo de la recordada resolución 125 también contra la actual vicepresidenta. No parece que lo puedan lograr. Seguramente a quienes tienen unos cuantos años "el campo" les haga recordar al personaje Avivato creado por el dibujante y humorista Lino Palacio. Sin lugar a duda son unos verdaderos avivatos, la quieren todo para ellos sin importarles los demás.

