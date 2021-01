La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Acusan a Danone de "maniobras perversas" para reducir personal







El sindicato de los lecheros presentó una denuncia ante el ministerio de Trabajo. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), denunció ante el ministerio de Trabajo de la Nación a las empresas Danone Argentina S.A. y Logística La Serenísima S.A. por difundir un supuesto cierre en sus operatorias a través de los medios, creando incertidumbre y pánico entre los compañeros y compañeras trabajadoras, como un modo de presionarlos a aceptar las desvinculaciones que pretenden encubrir como "retiros voluntarios", señaló la entidad gremial en su presentación. "Es una maniobra perversa para encubrir un importante proceso de reducción de personal en las distintas dependencias y establecimientos que ambas empresas poseen en todo el país, sorteando la emergencia sanitaria, social y económica, establecida por el Gobierno Nacional", señalaron. Por otra parte, el gremio aclara que "este proceso de reducción de personal no se efectúa dentro de las regulaciones laborales previstas, tanto por la prohibición de despedir trabajadores vigente, como por la ausencia de los procedimientos de ´crisis empresaria´, los cuales no se han tramitado, sino, por el contrario, se pretende llevar adelante dentro de un marco de ilegalidad". Por último, señalaron que "Danone busca sacar ventaja de una situación de emergencia nacional, adoptando una conducta que resulta intempestiva, dolosa, absolutamente alejada de toda responsabilidad social y contraria a derecho por vulnerar las disposiciones vigentes dictadas en materia: emergencia que ha buscado proteger el empleo, la economía, la salud y la seguridad social". Es bueno destacar que, tanto Danone como Logística La Serenísima S.A, han recibido de parte del Gobierno Nacional planes de asistencia a la producción, cuya utilización claramente implicó el compromiso de no reducir personal



