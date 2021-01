La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Efemérides del día de la fecha, 9 de Enero







MARCOS PATRONELLI SE CONVIERTE EN EL PRIMER PILOTO ARGENTINO EN GANAR UNA ETAPA DEL DAKAR Ocurrió en el año 2009 cuando por primera vez en su historia el Dakar llegó a Sudamérica y trazó un desafiante recorrido que unió a Argentina y Chile; el hecho que impulsó esto fue la amenaza de atentado del grupo terrorista Al Qaeda que provocó que se suspendiera la edición del año 2008. A bordo de su cuatriciclo "Can Am", Marcos Patronelli puso en marcha el motor desconociendo que su participación en el rally sería una de las más destacadas. En la etapa 7 (Mendoza-Valparaíso), el piloto ganó con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 37 segundos y dejó atrás al uruguayo Luis Henderson y al polaco Rafal Sonik. En la siguiente etapa llegó segundo detrás del checo Josef Machacek que lo superó por casi 3 minutos y, en la etapa 9, sucedió lo mismo solo que esta vez la diferencia fue de 39 segundos. Aun así, en la etapa 11 (Copiapó-Fiambalá) y la etapa 12 (Fiambalá-La Rioja) relegó a Machacek al segundo puesto. Patronelli cerró su participación subiéndose al podio en el segundo escalón. FALLECE ROBERTO CABAÑAS Roberto Cabañas González nació el 11 de abril del año 1961 en Pilar, Paraguay. Inició su carrera futbolística desde temprana edad vistiendo la camiseta de Cerro Porteño, club con el que debutó en Primera a los 17 años. Debido a la delicada economía familiar, partió a Estados Unidos, donde integró el plantel del New York Cosmos; en este equipo, "El mago de Pilar" gritó campeón en 9 ocasiones. En el año 1984 arribó al América de Cali (Colombia), club con el que conquistó el campeonato de primera división en los años 1985 y 1986. En su siguiente equipo, Brest (Francia), se convirtió en una leyenda al ser parte del plantel que logró el ascenso a la Ligue 1. Antes de regresar a Latinoamérica tuvo un paso fugaz por el Olympique de Lyon. Acompañado por Carlos Navarro Montoya, Blas Giunta, Alberto "Beto" Márcico y Sergio "Manteca" Martínez, en el año 1992 se ganó el corazón de los hinchas de Boca al consagrarse campeón del Apertura 1992: "mi paso por Boca fue magnífico, porque me identifiqué mucho con la gente, con esos colores. Siempre fui un jugador de dejar el alma en la cancha, de defender a muerte su camiseta, y eso allá es ley." Después de jugar en Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Libertad (Paraguay) e Independiente de Medellín (Colombia), se retiró en el Real Cartagena (Colombia) en el año 2000. Por otra parte, en lo que respecta a la selección paraguaya, fue parte del equipo que se consagró campeón de la Copa América en el año 1979. Falleció en el año 2017 en Asunción, Paraguay. SE LANZA "TITLE" Un día como hoy en el año 2015, Meghan Trainor lanzaba su disco debut: "Title." Producido por la cantante estadounidense junto a Kevin Kadish y Chris Gelbuda e integrado por sencillos compuestos por ella, el mensaje del álbum es amarse y valorarse a uno mismo: "solo espero que las chicas más jóvenes se amen más a sí mismas y la gente joven en general." Entre las canciones se encuentran "All about that bass", "Dear future husband", "Lips are movin" y "Like I´m gonna lose you."

Efemérides del día de la fecha, 9 de Enero

