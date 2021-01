La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Breves: Deportivas

9 de Enero de 2021







TERRANOVA OUT Por problemas técnicos en su Mini, el mendocino Orlando Terranova debió abandonar ayer el Rally Dakar 2021 durante la sexta etapa de la prueba que se desarrolla en Arabia Saudita. En Autos, la etapa fue ganada por el español Carlos Sainz, mientras la General sigue siendo dominada por el francés Stéphane Peterhansel (4º ayer), quien aventaja por 5m53s al qatarí Naasser Al-Attiyah (3º en la etapa de este viernes) y por más de 40 minutos a Sainz. Hoy será jornada de descanso para esta edición 2021 del Rally Dakar. BENAVIDES NO PUDO En la competencia de Motos de este Dakar 2021, el argentino Kevin Benavides no pudo mantener el liderazgo en la General: ayer fue 17º en la sexta etapa y ahora quedó relegado al segundo lugar del clasificador acumulado, a 2m16s del australiano Toby Price. El ganador de la jornada fue el español Joan Barreda Bort, quien se convirtió en el tercer piloto con más triunfos en etapas de la historia del Dakar (27), igualando a Jordi Arcarons. CAVIGLIASSO SÍ Con un tercer puesto en la jornada de ayer, el argentino Nicolás Cavigliasso confirmó su liderazgo en la General de la categoría Cuatriciclos, con más de 30 minutos de ventaja sobre su compatriota Manuel Andújar, que fue 4º ayer. El ganador de la sexta etapa fue el francés Alexandre Giroud, quien se encuentra a 45 minutos de Cavigliasso en al General. Por su parte, Pablo Copetti, que cuenta con la asistencia del equipo del campanense Carlos Devesa, terminó ayer en el 5º lugar y también ocupa esa posición en el clasificador acumulado, a 2 horas y 24 minutos del líder. CAMPAZZO, SIN MINUTOS Después de tener dos destacadas actuaciones en las victorias consecutivas sobre Minnesota Timberwolves (15 y 11 puntos, respectivamente), el argentino Facundo Campazzo no fue utilizado por el coach Michael Malone en el encuentro que Denver Nuggets (record 3-5) perdió en la madrugada del viernes con Dallas Mavericks (124-117 en tiempo suplementario, con 38 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias del esloveno Luka Doncic). Los Nuggets iniciarán hoy una gira de tres encuentros por el Este: este sábado visitarán a Philadelphia Sixers (17.00, hora argentina), mañana domingo a los New York Knicks y el martes a los Brooklyn Nets. ATP CUP: HAY EQUIPO Argentina confirmó el equipo con el que participará de la ATP Cup del 1 al 5 de febrero en el Melbourne Park (Australia), como previa al primer Grand Slam del año. Diego Schwartzman y Guido Pella serán los singlistas, mientras Horacio Zeballos y Máximo González, los doblistas. El capitán del combinado nacional será Juan Ignacio Chela, entrenador del "Peque". DEBUT Y DERROTA El argentino Tomás Etcheverry (21 años) hizo ayer su debut absoluto a nivel ATP, aunque no pudo cerrarlo con una sonrisa: perdió 6-4 y 6-2 con el estadounidense Christian Harrison por la primera ronda del Delray Beach Open.



Breves: Deportivas

9 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar