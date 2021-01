River, Boca y Argentinos son los candidatos por la Zona A Campeonato. El Millonario enfrenta a Independiente, mientras el Xeneize se presenta en La Paternal. También se definen las dos zonas de la Fase Complementación.

La Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol conocerá hoy a su primer finalista cuando se disputen los dos encuentros que involucran a los tres aspirantes de la Zona A Campeonato desde las 21.30 horas.

Se trata de una definición que incluye ni más ni menos que a Boca Juniors y River Plate. Los archirrivales llegan en lo más alto de la tabla con 8 puntos, aunque los Xeneizes cuenta con mejor diferencia de gol a favor (+4 contra +3). Sin embargo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán enfrentar como visitante a otro equipo que también cuenta con chances: Argentinos Juniors suma 7 unidades y espera dar la sorpresa en La Paternal.

Claro: el Bicho no la tiene nada fácil, porque no solo debe ganarle a Boca, sino tambié esperar que River Plate no derrote a Independiente en un partido que se disputará en cancha de Banfield (La Banda venía haciendo de local en Avellaneda, pero en esta oportunidad debió buscar una alternativa).

El Millonario necesita recuperarse de la derrota 3-0 que sufrió ante Palmeiras el último martes por Copa Libertadores y tendrá enfrente a un equipo que será dirigido interinamente por Fernando Berón, luego de las salidas de Lucas Pusineri (DT) y Jorge Burruchaga (manager).

Además, este sábado también se definirán las dos zonas de la Fase Complementación. En la Zona A, Rosario Central (10 puntos) necesita un empate en su visita a Lanús para acceder a la final, mientras Unión (7) recibe a Patronato. Ambos encuentros se disputarán desde las 17.10, mientras el duelo de Defensa y Justicia (7) ante Aldosivi fue postergado por la situación que el conjunto de Florencio Varela debió atravesar en Chile en el marco de su participación en la Copa Sudamericana (ayer logró regresar al país). Igualmente, si el Canalla suma ante el Granate, ya lo dejaría sin chances.

En tanto, por la Zona B Complementación, solo tienen posibilidades Newells (9) y Vélez Sarsfield (9). Desde las 19.20 horas, la Lepra visitará a Racing Club, mientras que el Fortín será local ante Godoy Cruz. Los ganadores de estos dos grupos se cruzarán por el pase a un duelo que definirá un boleto a la Copa Sudamericana 2022 con el perdedor de la final de la Zona Campeonato.