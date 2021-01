La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 09/ene/2021 Breves: Fútbol

9 de Enero de 2021







¿MONTIEL A ROMA? En Italia dan por hecho que Gonzalo Montiel continuará su carrera en la Roma. El contrato del lateral derecho con River Plate concluye a mediados de este año, por lo que el jugador podría irse libre. Sin embargo, ésa no sería la vía: Montiel renovaría con La Banda y recién luego se haría la operación, que le dejaría alrededor de 7 millones de euros al club de Núñez. PRIMERA A FEMENINA Hoy se disputará la primera semifinal del torneo de la Primera A Femenina de AFA: desde las 9.00, UAI Urquiza se medirá con River Plate (transmite TNT Sports). La otra llave se definirá mañana entre Boca Juniors y San Lorenzo (9.00; TNT Sports). JUEGA EL BARSA Por la 18ª fecha de La Liga de España, Barcelona (31 puntos) enfrentará hoy como visitante a Granada (14.30; ESPN). Por su parte, el líder Atlético Madrid (38) recibirá al Athletic Bilbao, mientras el escolta Real Madrid (36) será visitante ante Osasuna. La jornada de este sábado también incluye el duelo Sevilla vs Real Sociedad (10.00; ESPN). La fecha arrancó ayer con una dura derrota para el Celta de Vigo de Eduardo Coudet, que perdió 4-0 como local ante Villarreal con cuatro goles marcados en los primeros 31 minutos de partido. SERIE A DE ITALIA Hoy comienza la 17ª fecha, con participación del líder del campeonato: Milan (37 puntos) recibirá a Torino (16.45; ESPN) buscando dejar atrás su primera derrota de la temporada (viene de caer ante Juventus). La jornada de este sábado se completa con Benevento vs Atalanta (11.00; ESPN) y Genoa vs Bologna. SEGUNDA DE POCHETTINO El argentino Mauricio Pochettino tendrá hoy su segunda vez al frente del Paris Saint Germain cuando su equipo enfrente al Brest por la 19ª fecha de la Ligue 1 de Francia. El PSG suma 36 puntos y es escolta del líder Lyon (39), que visita al Rennes (4º con 32). CAYÓ EL MUNICH Por la 15ª fecha de la Bundesliga, el líder Bayern Munich (33 puntos) perdió ayer 3-2 como visitante ante Borussia Monchengladbach. Así, Leipzig (31) tendrá hoy la oportunidad de superarlo cuando reciba a Borussia Dortmund. En tanto, Bayern Leverkusen (28) tendrá la chance de recuperarse y volver a acercarse a la cima cuando reciba al Werder Bremen.



Breves: Fútbol

9 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar