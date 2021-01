La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/ene/2021 Primera Nacional:

Con la mirada en los playoffs, Villa Dálmine recibe hoy a Defensores de Belgrano







Jugarán desde las 19.15 horas en Mitre y Puccini. Entre los citados reaparecen Catriel Sánchez y Lucas Cuevas, mientras Facundo Rizzi es baja por una sobrecarga muscular. El cierre de la Fase Campeonato del Torneo de Transición de la Primera Nacional encuentra a Villa Dálmine con la mirada puesta en los playoffs que definirán el segundo ascenso. Y con ese panorama recibirá hoy a Defensores de Belgrano en un partido que se disputará desde las 19.15 horas con el arbitraje de Lucas Comesaña. Finalmente, Felipe De la Riva se decidió por afrontar este compromiso con mayoría de los habituales titulares. De ese grupo solo estarán ausentes Maximiliano García y Facundo Rizzi, quien arrastra una sobrecarga muscular que lo obligó a salir en el segundo tiempo del partido frente a Gimnasia de Mendoza (su lugar sería ocupado por Juan Ignacio Alvacete o Tomás Garro). En cambio, regresa Catriel Sánchez, ya recuperado de la lesión sufrida ante Atlético de Rafaela y necesitado de minutos para tomar ritmo de cara a los playoffs. El delantero, incluso, podría llegar a estar desde el arranque del duelo de hoy frente al Dragón y, en ese caso, la duda es si lo hará con Valentín Umeres o Sergio Sosa como acompañante, dado que todo indica que De la Riva mantendrá al tridente conformado por Laurento Tello, Saúl Nelle y Federico Recalde en el centro del campo. Otro jugador que vuelve a aparecer entre los convocados es el mediocampista Lucas Cuevas, quien había sido titular ante Tigre, pero después fue resguardado para su recuperación física. Así, Villa Dálmine formaría hoy con Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Francisco Manenti; Facundo Lando, Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Garro o Alvacete; Umeres o Sánchez y Sosa o Sánchez. La nómina de convocados la completan Lucas Bruera, Eduardo Vallejos, Franco Marchetti, Lucas Cuevas, Franco Costantino y Enzo Fernández. Por su parte, Defensores de Belgrano llega a este compromiso tras haber caído 1-0 con Sarmiento en el partido pendiente de la tercera fecha (se completaron los 45 minutos que restaban). Ese resultado lo dejó sin chances de pelear por un lugar en la final del primer ascenso, aunque todavía mantiene una mínima posibilidad de alcanzar el segundo puesto y, así, clasificarse directamente a las semifinales de los playoffs (para ello debería ganar en Campana y esperar que Atlético de Rafaela pierda como local ante Sarmiento).



CATRIEL SÁNCHEZ VUELVE A ESTAR DISPONIBLE DESPUÉS DE LA LESIÓN QUE SUFRIÓ EN EL PARTIDO ANTE RAFAELA





EL VIOLETA DISPUTARÁ HOY SU PRIMER PARTIDO DEL AÑO EN MITRE Y PUCCINI. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 47. En 46 partidos, Villa Dálmine obtuvo 18 victorias, Defensores de Belgrano se impuso en 13 ocasiones y empataron en 15 oportunidades. El Violeta convirtió 62 goles, mientras que Defe marcó 50. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 24 veces: el Violeta suma 12 triunfos (28 goles) y Defensores, 6 (15 goles). Igualaron en 6 oportunidades COMO LOCAL DEFENSORES. Jugaron 22 encuentros: el Dragón venció en 7 ocasiones (35 goles) y Villa Dálmine ganó 6 partidos (34 goles). Empataron 9 veces. ÚLTIMA VEZ. El domingo 20 de octubre de 2019 igualaron 0-0 por la 10ª fecha de la Primera Nacional 2019/20. ÚLTIMO TRIUNFO VIOLETA. El 10 de septiembre de 2013, Villa Dálmine se impuso 2-1 como local por la 7ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, con goles de Raúl Pérez y Juan Celaya. ÚLTIMA DERROTA. El 6 de abril de 2019, por la 23ª fecha de la Primera Nacional 2018/19, Defensores de Belgrano ganó 2-1 como local con tantos de Gustavo Fernández y Leandro Martínez Montagnoli (Germán Lesman había abierto el marcador para el Violeta). APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine acumula 4 partidos sin derrotas, con 2 victorias y 2 empates. Y como visitante, suma 5 sin ganar, con 2 empates y 3 derrotas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1980 El sábado 3 de mayo de 1980 se jugó la 10ª fecha del campeonato de la Primera B y Villa Dálmine se imponía 2-0 en Campana sobre Defensores de Belgrano. La síntesis del encuentro fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (2): Armando Darío Bignone (Hugo Mario Cefo); Carlos María Pintos, José Luis Schaer, Omar Horacio Santorelli y Juan José Díaz; Mario Ramón Contte, Oscar Bautista Cassinerio y Aldo Ramón Ifrán; Narciso Facundo Gallardo (Rodolfo Enrique Díaz), Luis María Orlando y Francisco Ramón Portillo. DT: Pedro Enrique Mansilla. SUPLENTES: Luis Tomás Redondo, Juan Alberto Martínez y Norberto Luis Ottaviani. DEFENSORES DE BELGRANO (0): Luis Kadijevich; Omar Orlando Imaz, Domingo Iélamo, Vicente Giardullo y Marcos Ramón Sandoval; Horacio Félix Galbán, Néstor José Oca y José Luis Clavero (Ángel Ronci); Gerardo Antonio Lucero, Néstor Roberto Díaz y Oscar "Pinino" Más. DT: Victorio Luis Spinetto. GOLES: PT 25m Orlando (VD). ST 18m Gallardo (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: José Botelli SE DEFINEN LOS FINALISTAS Este domingo se conocerán los dos equipos de la Primera Nacional que definirán el primer ascenso a la Liga Profesional. En la Zona Campeonato A pugnan cuatro conjuntos por ese boleto: Estudiantes de Río Cuarto (10 puntos), que recibe a Agropecuario (10); Platense (10), que será local ante Temperley (6); y Estudiantes de Buenos Aires (9), que visita a Ferro Carril Oeste (6). Todos los partidos se jugarán desde las 17.10 horas, al igual que Deportivo Morón (6) vs Atlanta (5). En tanto, en la Zona Campeonato B, toda la atención estará centrada en Rafaela, donde Atlético (13) recibirá a Sarmiento de Junín (14). El equipo dirigido por Walter Nicolás Otta está obligado a ganar, mientras al Verde le alcanza el empate. El encuentro comenzará a las 19.15 horas, al igual que San Martín de Tucumán (4) vs Gimnasia de Mendoza (6), Tigre (8) vs Deportivo Riestra (3) y Villa Dálmine (6) vs Defensores de Belgrano (10). Este domingo también se cerrará la Zona Reválida A, que otorga dos boletos a los playoffs. Por ese objetivo jugarán Barracas Central (14 puntos; recibe a Nueva Chicago), San Martín de San Juan (12 puntos; visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn) y Belgrano de Córdoba (11 puntos; recibe a Alvarado de Mar del Plata). Estos cotejos se jugarán hoy desde las 17.10. Finalmente, mañana lunes se definirá la Zona Reválida B, con cinco equipos en pugna por los dos pasajes. Almagro (12 puntos; recibe a Chacarita), Instituto (11 puntos; visita a All Boys); Quilmes (10) será local ante Brown de Adrogué (9); y Santamarina (9 puntos; visita a Gimnasia de Jujuy). Todos jugarán desde las 21.10.

Primera Nacional:

Con la mirada en los playoffs, Villa Dálmine recibe hoy a Defensores de Belgrano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar