No ocurría desde finales de octubre. Ayer se reportaron 24 nuevos contagios, pero también se informaron 50 nuevas altas médicas. Así, los casos activos descendieron a 263 en la ciudad. A nivel nacional se indicaron 11.057 positivos. El repunte de casos de coronavirus que se viene dando a nivel nacional y provincial terminó de asentarse también en nuestra ciudad, que esta semana acumuló 208 nuevos casos, una situación que no ocurría desde finales de octubre. Este panorama se terminó de configurar ayer, cuando la Secretaría de Salud municipal confirmó 24 nuevos contagios en Campana. Las cifras diarias anteriores habían sido 15, 32, 64, 36 y 37, entre lunes y viernes, respectivamente. Así, el promedio de la semana se ubicó en 29,7 positivos por día (para la estimación se asigna cero casos al domingo, dado que desde hace algunas semanas ya no se brindan reportes los domingos). El "pico" en nuestro distrito ocurrió en la semana que transcurrió del 5 al 11 de noviembre, cuando se acumularon 354 positivos, a un promedio de 50,6 por día. La mejor noticia que entregó el informe local de este sábado fueron las 50 nuevas altas médicas, al tiempo que tampoco se reportaron nuevos fallecimientos en el marco de esta pandemia. De esta manera, el cuadro de situación de la ciudad quedó conformado ayer por 4.541 casos totales que se dividen en 263 que se encuentran activos, 4.158 que se han recuperado y 120 que han fallecido. DISTRITOS VECINOS Por su parte, la Municipalidad de Zárate informó 13 nuevos positivos, llegó a 3.950 casos totales. De esa cifra, 400 se encuentran activos (19 corresponden a la localidad de Lima), mientras que la vecina ciudad presenta 353 análisis pendientes de resultados. Por su parte, Escobar anunció 77 nuevos contagios y acumula 10.588 casos totales (1.333 se encuentran activos). En tanto, Exaltación de la Cruz reportó 3 nuevos positivos y se mantiene con 70 casos activos en un cuadro de situación que suma 1.170 casos totales desde que comenzó la pandemia. Finalmente, en Pilar se registraron 102 positivos nuevos y los casos activos treparon a 1.368, al tiempo que el municipio superó los 16 mil contagios totales (suma 16.069 desde que comenzó la pandemia). REPORTE NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 11.057 nuevos contagios de coronavirus en el país, que, de esta manera, acumula 1.714.409 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 165.662 se encuentran activos (+1.479 en comparación con el reporte del viernes). Con este nuevo registro, Argentina promedia ahora 11.368 casos en los últimos siete días, luego de una jornada en la que la provincia de Buenos Aires (4.389 nuevos positivos) y Ciudad de Buenos Aires (1.350) acumularon más del 50% del total nacional. En el resto del país, la provincia de Santa Fe se sostuvo por encima de los mil contagios diarios (indicó 1.171 ayer), mientras la cifra de Córdoba (628) fue inferior a la de los últimos días. Por encima del medio centenar de casos también se presentó Entre Ríos (516). En tanto, la cartera sanitaria indició que 3.597 pacientes que se han contagiado de coronavirus se encuentran internados en terapia intensiva (-5 respecto al viernes). Mientras que la ocupación de camas críticas, independientemente del diagnóstico, es del 55,1% a nivel nacional y del 59,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, el Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 141 muertes en el país, que ahora acumula 44.417 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia.



