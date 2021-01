El PJ campanense y su encrucijada

La referente de la agrupación Jorge Varela reflexiona sobre el momento político del justicialismo local, la división en el bloque de concejales del PJ – Frente de Todos, y su acercamiento a la diputada Alonso. "Ahora, a medida que pasan los días, parece que cada vez estamos más lejos de alcanzar la unidad", señala María Eugenia Giroldi.

"Lamentablemente, hay una marcada división en el peronismo de Campana. A esta altura, ya iniciado el 2021, me parece que es tiempo de zanjar esa división en ámbito que corresponda. El escenario es particularmente diferente a otros años porque aparecieron nuevos actores y de peso, con musculatura política, cuadros formadísimos, que son Soledad Alonso y Carlos Ortega. Carlos, todos lo sabemos, es nacido y criado en Campana, Soledad vive acá hace unos 15 años, pero la militancia de ellos pasó por el gremio de la ANSeS que Carlos conduce, y ahora con la Diputación de Soledad, empezaron a mirar el territorio en el que viven. Creo que eso es bueno, un poco de aire nuevo que muchos estábamos esperando. Y en ese sentido el tablero local cambió, y se empezaron a mover los jugadores. Lamentablemente, lo que está pasando a nivel nacional, no se refleja a nivel local. Claramente no hay un trabajo conjunto como sí existe a nivel nacional, hay una división entre un nuevo proyecto, encarnado por Soledad y Carlos, que empezaron a trabajar muy fuertemente el territorio. Proyecto al que nos vamos sumando agrupaciones como la que represento yo, la Jorge Varela, y movimientos sociales que también se identifican con este nuevo espacio. Es una lástima, pero hasta la fecha la falta de diálogo, la falta de coordinación a la hora de ponerse a trabajar, hacen que toda la potencialidad del peronismo, el kirchnerismo, de todas las voluntades que nuclea el Frente de Todos, es decir, todo el ámbito en la que una se crió, se formó, ejerció la militancia política, se dispersen", dice María Eugenia Giroldi, quien desde el 2018 lidera la agrupación justicialista Jorge Varela.

Si ideológicamente todos están del mismo lado, ¿Cuál sería núcleo de la división?

Nunca hay una sola causa pero las formas, como bien decía Soledad Alonso días atrás en un entrevista periodística, tal vez no son las mismas en llevarlas al territorio. Y ahí es donde las diferencias se notan un poco más. Después, al haber nuevos actores, muchos militantes empezaron a canalizar esas esperanzas que en algún momento perdieron o dejaron de encontrar porque no los seducía el proyecto que hasta la fecha se presenta como el que tiene la potestad del Frente de Todos en Campana.

Como militante y líder de una agrupación, teniendo en cuenta que además habrá elecciones legislativas, ¿Qué espera para el 2021?

La unidad por sobre todas las cosas. El proyecto tiene que ser superador, que nos encuentre consolidados y con la posibilidad de recuperar a intendencia en el 2023. Si pensamos la política dejando de lado las ambiciones personales, creo que esa unidad es posible. Pasa por volver a las fuentes, recordar por qué militamos y por qué queremos hacer política. Ahora, a medida que pasan los días, parece que cada vez estamos más lejos de alcanzar la unidad.

¿Podría ser más específica?

Creo que está a la vista por las actitudes, los comportamientos en el territorio… me parece que no nos ayuda, y además beneficia al adversario político real que es el macrismo en Campana, o para ser más específica el Larretismo, representado por Sebastián Abella, su jefe de gabinete Ezequiel Sabor y la gran mayoría de sus Secretarios.

Un escenario confuso también para el vecino, porque bajan al territorio con la misma bandera diferentes actores, con acciones que se solapan…

Es verdad: hay un esfuerzo que podría multiplicarse o ser más efectivo aun, y se está desperdiciando. Pero también creo que el vecino empezó a ver nuevas caras, y tal vez, son más que necesarias. No olvidemos que venimos de perder consecutivamente varias elecciones.

¿Y usted por qué se acercó a la diputada Alonso?

Con la agrupación que represento empezamos a trabajar en el 2018 y si bien no me gusta hablar del pasado porque soy una persona que siempre apuesta constantemente a sortear obstáculos y mirar hacia adelante, tuvimos muy poca participación o convocatoria por parte del Frente de Todos. En las últimas elecciones, mi agrupación aportó un montón de compañeros trabajando, caminando las calles para llevarle las propuestas a los vecinos… pero, y repito lo que dije en otras oportunidades, se terminó conformando no una lista de unidad sino una lista única. No es lo mismo. Después, esa realidad la visibilizamos claramente con lo que está sucediendo en el Concejo Deliberante donde, en un hecho inédito para la política, una presidenta de bloque, intenta provocar la expulsión de dos concejalas. Y digo esto más allá de que una de ellas sea Stella, mi madre. Estamos hablando de hechos políticos y no de temas personales. Entonces, ¿por qué me acerco a la Diputada Alonso? Bueno, porque creo que representa otra cosa y conforme pasa el tiempo lo demuestra más y más con su trabajo, con su compromiso, con su mensaje y bajada al territorio. Tenemos una diputada provincial en nuestra ciudad, algo que no pasa todos los días, y que además tiene una energía y una visión singular. Soledad es una bocanada de aire fresco, llena de ganas y empatía, con vocación de escucha… ¿Cómo y por qué no nos vamos a acercar a una compañera así? Ojalá se multipliquen las Alonso, le vendría muy bien a Campana. Sin embargo, la imagen de este jueves cuando llegaba la vacuna del COVID 19 al Hospital fue preocupante. Hablamos de un hecho histórico después de tanto sufrimiento y tanta angustia que nos sigue generando esta pandemia, me parece que es un hecho más que importante lamentablemente para quienes perdieron un ser querido, principalmente para quienes nos protegen todos los días en el Hospital, y también para quienes más la esperan porque son población de riesgo y necesitan una esperanza en este contexto. La foto del diario donde estaba por un lado la diputada provincial, y por el otro parte del bloque del Frente de Todos… fue realmente lamentable en términos políticos y de mensaje hacia la gente. Más aún, cuando se quiere utilizar esa imagen diciendo que al estar esa foto de la diputada con el intendente, hay un guiño o una amistad entre ellos es de una miopía política preocupante. Esa foto, de un intendente municipal y una diputada provincial, ambos elegidos por el voto popular y ambos formando de las listas ganadoras en la última elección es el mismo mensaje que dio Alberto Fernández con Axel Kicillof y con Larreta, al momento de ponerse al hombro la pandemia y defender a los ciudadanos, más allá de cualquier color político. Me parece que esa es la imagen que gran parte de la sociedad quiere ver. Y es la imagen que corresponde, porque tienen obligaciones como funcionarios públicos que son. Y yo, como vecina, ya no como una actora política, también brego por eso. Porque siempre estuve en contra de la grieta que en algún momento se abrió en este país. Y me parece que ese es el camino. No significa que perdamos las convicciones y los ideales. Al contrario.

Pero estas cuestiones, ¿no se debaten en el seno del Partido Justicialista de Campana?

El presidente del Partido Justicialista en ejercicio jamás convocó a nadie. Si yo fui responsable de tomar la decisión de postularme para que me elijan como presidente del Partido Justicialista, debo saber la responsabilidad que conlleva y que trae aparejada. Ni mencionar que ni siquiera tenemos sede. Lo cierto es que nunca se convocó a ninguna agrupación, a ningún militante. No se hizo una autocrítica de por qué perdimos la última elección como la perdimos en Campana cuando se ganó la provincia y la nación por amplio margen, ni por qué venimos perdiendo en las últimas elecciones como lo venimos haciendo consecutivamente. Entonces, tenemos un presidente de partido cuya única misión sería ocupar la banca que tiene hoy en el concejo deliberante. Yo pregunto ahora: ¿Qué trabajo tiene hecho el PJ como partido en Campana? Más aun, siendo presidente del PJ con la responsabilidad institucional que implica (que además, para quienes somos peronistas de cuna sabemos el honor y orgullo que eso significa) y en su rol de concejal, en vez de poner orden y unificar posiciones, ¿acuerda con romper su propio bloque de concejales? Repito, independientemente de que una de las concejales apartadas, además, es mi madre; estamos hablando de la primera mujer Intendente, la primera concejal mujer, ex Diputada Provincial…

Dicho de otro modo, y utilizando lenguaje futbolístico, como que el presidente del PJ tenía la pelota y la tiró afuera…

Me parece que no fue que la tiró afuera: para mí nunca la vio pasar. De todas formas, la política siempre es dinámica. Esperemos que el presidente del PJ Campana recapacite, entienda su rol y su responsabilidad, y por extensión, nos haga recapacitar al resto. Falta que nos juntemos de una vez por todas, empecemos a tirar todos para el mismo lado y nos enfoquemos en ayudar a nuestro presidente y a nuestro gobernador que tanto están trabajando por la reconstrucción de nuestra Argentina.