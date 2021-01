La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/ene/2021 Mazapam: una aventura familiar que llegó a los Spot! de Axion Energy







Los alfajores de la emprendedora campanense Natalia Escarabelli se venden en las estaciones de servicio "Diálogos" y Las Carmela. El proyecto comenzó como una actividad en familia y se convirtió en un exitoso negocio. "Mazapam comenzó en el 2015 como una aventura. Mi hija cumplía 15 años y mi hijo estaba a punto de viajar a Bariloche. Como familia, queríamos demostrarles el valor del trabajo y del esfuerzo, y a la vez buscábamos compartir más tiempo juntos. Por eso comenzamos a fabricar alfajores y venderlos en ferias privadas, para juntar plata para la fiesta de 15 y el viaje de egresado". Seis años después, la dulce creación de Natalia Escarabelli se comercializa en los Spot! de las estaciones de servicio AXION energy. "El producto gustó y fuimos extendiendo las fronteras. Lo que comenzó como una aventura, gracias a la respuesta de la gente y a la exposición en AXION, se hizo una realidad. Incluso llegó un momento en que tuve que elegir entre el trabajo fijo que tenía y Mazapam. Y me la jugué. El crecimiento fue increíble; no me arrepiento", cuenta Natalia. En el 2019 Natalia participó del programa Impulsar de la Municipalidad de Campana, a través del cual logró establecer contacto con AXION energy y, tras algunos encuentros, terminó introduciendo sus alfajores en las góndolas de las Spot! de las estaciones de servicio Diálogos y La Carmela. La irrupción de la pandemia complicó los planes iniciales. "Cuando dejé los alfajores me dije a mí misma: ‘Nadie me los va a comprar’. Pero no. Para mi sorpresa, a la semana me llamaron de AXION para decirme que no había más, que necesitaban reposición porque habían sido un éxito. Me invadió una felicidad bárbara", rememora la emprendedora. Desde aquel momento, la venta de sus alfajores se sostuvo a lo largo del tiempo. "Ese trabajo en Impulsar me ayudó a poder desarrollar y valorar el productor, a saber cómo presentarlo y cómo contarlo, porque a veces uno hace cosas y no la podés hacer dar a conocer y que el público te vea", explicó la creadora de Mazapam, que entre Facebook e Instagram suma más de 3.000 seguidores. Para AXION, la incorporación de productos locales en sus tiendas de conveniencia, es una acción enmarcada en la sustentabilidad, entre cuyos pilares se destaca la promoción de las economías regionales y de pequeños emprendedores. Natalia cumplió su meta ofreciendo sus productos en AXION, expandió su mercado e hizo más conocida su marca: "Aumentaron mis seguidores en las redes y gente de otras ciudades cercanas que pasan por Campana me mandan mensajes diciéndome que les gusta mi producto. Es un orgullo". Su familia, su aliada Mazapam es un emprendimiento familiar. Actualmente, Natalia se encarga de la producción full time. En tanto que sus hijos la ayudan con las redes sociales y su esposo con el control de proveedores y la logística. "Todos aportamos un poquito", dice Natalia. Ahora, ella y su familia buscan posicionar a su alfajor de nuez pecán como el típico alfajor campanense. "A Campana viene mucha gente de afuera porque es una ciudad industrial por la presencia de grandes fábricas. Yo quisiera representar a mi ciudad con el alfajor de nuez pecán, que se produce aquí. Que cuando la gente venga de visita, pueda llevarse un recuerdo de algo típico de la ciudad", resume Natalia.

Natalia cumplió su meta ofreciendo sus productos en AXION, expandió su mercado e hizo más conocida su marca





Ahora, buscan posicionar a su alfajor de nuez pecán como el típico alfajor campanense.



Mazapam: una aventura familiar que llegó a los Spot! de Axion Energy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar