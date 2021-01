La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/ene/2021 Matemática: cuando un cambio de enfoque altera el producto







Por segundo año consecutivo, la Escuela Técnica Roberto Rocca y Tenaris llevaron adelante el Proyecto Matemática en escuelas de Campana y Zárate. El 100 por ciento de los docentes participantes implementaron nuevos recursos y actividades en clases, logrando aumentar el interés de los alumnos a partir de ejercicios lúdicos y argumentativos. La realidad suele superar a la ficción. En la cuarta temporada de la aclamada serie de HBO "The Wire", un expolicía devenido en maestro de escuela primaria de Baltimore se pone al frente de una clase con chicos que poco entiende y nada conecta. Hacer que resuelvan una ecuación se vuelve una tarea ciclópea, hasta que con un simple juego de dados les demuestra la importancia de saber probabilidades. El secreto -le confiesa después a una colega- era hablarles en su propio idioma. "De mis cuatro horas semanales, una la empecé a dedicar a actividades lúdicas. Volvíamos del recreo y los chicos por si mismos me estaban esperando organizados en grupo para empezar la clase", cuenta Micaela Messa, docente de Matemática de 1º y 2º año de la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" y una de los 22 profesores que participaron este año del Proyecto Matemática que la Escuela Técnica Roberto Rocca coordina en la zona con el apoyo de Tenaris. La iniciativa, que se replica en Zárate y la región de San Nicolás-Ramallo, promueve la implementación de nuevas pedagogías para incrementar el interés de los estudiantes por los contenidos y nivelar el aprendizaje de matemáticas. Para eso invita a los docentes a cambiar de rol desafiándolos con actividades lúdicas, lógicas y argumentativas y brindando herramientas y propuestas concretas para el aula, que se articulan en el desarrollo de guías de trabajo, la capacitación y el acompañamiento de formadores especializados. Proyecto Matemática comenzó en 2019 y este año tenía planeado continuar en modalidad presencial -llegaron a realizarse tres encuentros para docentes de 1º y 2º año en febrero y marzo-, pero la pandemia cerró las escuelas y puso a alumnos y profesores en comunicación a través de pantallas. Los encuentros en el marco del programa de septiembre, octubre (dos) y noviembre debieron ser virtuales. Asimismo, los recursos ofrecidos también se orientaron a generar tácticas para una efectiva enseñanza remota de la matemática. Según la encuesta de evaluación realizada al concluir el segundo año de implementación, el 100 por ciento de los docentes alcanzados aplicaron en el aula recursos y actividades facilitados por el programa. Messa participa desde el inicio. Señala que el primer año representó una experiencia "extraordinariamente productiva" que le permitió a ella misma descubrir "otra manera de ver" la asignatura. "Amén de que tengo bastante años de trayectoria, en algún punto dudás si está bien lo que aplicás en el aula. En ese sentido, el programa me ayudó a afianzar un montón de cosas", asegura. El acompañamiento docente es una pieza clave del Proyecto Matemática, con formadores guiando en la planificación de las actividades y recibiendo feedback. "Son excelentes, nos súper acompañan con material extra, recursos, consejos y mensajes de apoyo. También nos invitan a actividades complementarias que realizan por su cuenta, la verdad está muy bueno", cuenta la profesora de la Luciano Reyes. Laura Pezzati -doctora en Matemáticas, docente de la UBA y coordinadora del Departamento de Matemática de la ETRR- es la responsable pedagógica del programa. "La idea es tener encuentros de formación e intercambio con los docentes, en donde compartimos algunas cuestiones didáctico-pedagógicas para llevar al aula, guías de actividades y estrategias de gestión de clases y la puesta en común", explica. La meta es clara: "Lograr que cada vez mas chicos disfruten de aprender matemática". El plan oficial de 1º y 2º año secundario abarca contenidos como números enteros, combinatoria, probabilidades, funciones y geometría. Yanina Lombardi, profesora de la EST Nº2 de Zárate, cree que una de las ventajas de las actividades que propone Proyecto Matemática es que "permiten relacionar muchos contenidos, entonces no pasan de largo, se pueden volver a retornar cuando se están viendo nuevos temas más adelante". "Además -continúa- hacen que las clases no sean tan rígidas sino más dinámicas, algo que a los alumnos de hoy los beneficia porque es lo que están esperando: que se los invite a razonar, a pensar, ejercicio que les va a quedar para toda la vida". Mariela Messa enganchó a sus alumnos con los juegos "escoba del 15" y "24", que requieren operaciones aritméticas mentales. Dice que pudo lograrlo gracias a que las capacitaciones la pusieron a ella misma en el lugar de sus estudiantes, sacudiéndole su propia manera de concebir la enseñanza de los números. Y desea que este enfoque gane lugar en la escuela primaria o, mejor aun, en los institutos terciarios, instancias que forman a los docentes de las próximas generaciones. "El cambio se tiene que dar en las bases", formula.



