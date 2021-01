La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/ene/2021 Casaretto:

"Las vacunas llegaron por gestiones del Intendente y no por las mentiras de los concejales kirchneristas"







La presidenta del HCD, Marina Casaretto, destacó las acciones que realizó el jefe comunal para que el Gobierno Provincial envíe las primeras 450 dosis a la ciudad. La primera tanda de 450 vacunas Sputnik V llegaron este jueves al Hospital Municipal San José y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Marina Casaretto, celebró el inicio de esta campaña de vacunación histórica. En este marco, destacó que "las dosis llegaron por gestiones del intendente Abella y no por las mentiras de los concejales kirchneristas". Además, indicó que "el Municipio está preparado y capacitado para encarar, junto al Gobierno Provincial, esta campaña de vacunación que promete ser histórica". Por otra parte, cuestionó que "el concejal Romano dijo que está trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud bonaerense para coordinar la vacunación en Campana, cuando él no tiene la potestad ni son gestores". "Es el Municipio –añadió- quien tiene la legitimidad de trabajar de forma conjunta con el Ejecutivo Provincial en representación de Campana. En todo caso es el Intendente quien tiene la autoridad derivada por el voto popular". Siguiendo con esta línea, Casaretto apuntó: "En vez de trabajar en conjunto con las autoridades sanitarias de la ciudad, mienten a los vecinos con acusaciones que ni sus propios compañeros de bloque político creen". "Si tienen alguna ventaja política, la hubiesen usado ayudando a gestionar que las vacunas contra el Covid-19 lleguen antes a Campana, en vez de generar inseguridad e incertidumbre en la población", concluyó la titular del HCD.

Casaretto y Acciardi celebraron la llegada de las vacunas a la ciudad.



Casaretto:

"Las vacunas llegaron por gestiones del Intendente y no por las mentiras de los concejales kirchneristas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar