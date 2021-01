Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

VISIÓN REDUCIDA

"Vision reducida por altos pastizales en el ingreso a Avenida de los Trabajadores desde la continuacion de la calle Magaldi . Zona muy peligrosa tanto de dia pero mucho mas de noche" explica Luis.

LE ROBARON LA MOTO

"Me robaron la moto de afuera de mi casa, departamentos de enfrente de la cancha de Dálmine. Wave negro de los nuevos con documentación a nombre de Lautaro Ivan Ramirez. Si alguien sabe algo me avisa. Fue hoy (por ayer) a las 11 hs. Abajo de la moto que me robaron estaba una riñonera negra de la 25 con una billetera marrón de Boca. DNI a mi nombre, registro y tarjetas de Bancos Santander y Nación. ¿Me ayudan compartiendo por si alguien encuentra la documentación?" describe Lautaro.

TRABAJO MAL REALIZADO DE ABSA

"Nuevamente hago reclamo a Absa de un arreglo ya realizado en Noviembre 2020 por perdida de agua en la vereda desde tapa medidor de Absa en Trenque Lauquen 615 Campana desde el 1/01/2021.Espero pronta y definitiva solucion. ¡¡¡No tengo agua en mi casa!!!", reclama Laura.