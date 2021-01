La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/ene/2021 Solicitan a los vecinos no arrojar residuos en la vía pública







El intendente Sebastián Abella recorrió diferentes puntos de la ciudad donde se realizan trabajos de limpieza integral. Ante el imprudente accionar de los vecinos, sugirió "ser responsables y arrojar sus residuos donde corresponde". El Municipio, a través de la Secretaría de Espacio Público, lleva adelante importantes operativos de limpieza tanto en el casco urbano de la ciudad como en los barrios. El intendente Sebastián Abella supervisó estas tareas que el personal municipal llevó a cabo, este martes, en la intersección de Vicente López y Salmini. Durante la recorrida por el lugar, Abella comentó que "los esfuerzos del Municipio no son suficientes si los vecinos no realizan el aporte necesario para contribuir al orden y la limpieza de la ciudad". En el lugar en cuestión, se hallaron restos de poda, un bolso viejo, botellas vacías y todo tipo de basura. El jefe comunal calificó este accionar como "indebido" y sugirió a los vecinos "ser responsables y arrojar sus residuos donde corresponde". "Confiamos en que podrán reflexionar sobre este tipo de acciones y colaborarán debidamente. Los cúmulos de basura son importantes focos de propagación de enfermedades. Por ello, apelamos a su compromiso con el mismo lugar donde viven", cerró el jefe comunal.

