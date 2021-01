P U B L I C



EL ENVIADO De no mediar ninguna sorpresa, el próximo 20 de enero el demócrata Joe Biden asumirá la presidencia de los Estados Unidos. Será un acto restringido y con distanciamiento social, para respetar las normas sanitarias que impone la pandemia. Ya se sabe que los invitados serán pocos y se permitirá solamente un representante por cada país. El elegido por la Argentina para estar en el acto será el embajador Jorge Argüello. Las acreditaciones se centran en los jefes diplomáticos de cada país. Se reunirán en la sede del Departamento de Estado y desde ahí serán trasladados al Capitolio. RATIFICAN PARO El campo ratificó este sábado el cese de comercialización de granos dispuesto entre lunes y miércoles de la semana entrante y argumentó que se realizará para manifestar el "malestar" del sector. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, sostuvo que "la medida apunta a no comercializar granos y que no haya controles de cargas", aunque aclaró: "No queremos que se corten las rutas". La medida de fuerza se pondrá en marcha tras la decisión del Gobierno nacional de cerrar las exportaciones de maíz de manera temporal. TIROTEO EN COLECTIVO Un colectivo fue escenario de un tiroteo entre un grupo de ladrones y un efectivo de la Policía de la Ciudad en el límite entre los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora y Quilmes, que terminó con uno de los delincuentes muertos y el uniformado herido. El hecho de inseguridad se produjo en una unidad de la línea 247 durante la noche del pasado jueves, cuando tres asaltantes que portaban armas y cuchillos abordaron el medio de transporte público para robar al chofer y a los pasajeros a la altura de la avenida Donato Álvarez y la calle 809, en San José. En el colectivo viajaba un efectivo de la Policía de la Ciudad, quien se identificó ante los ladrones cuando intentaron sustraerle sus pertenencias. El uniformado, que se encontraba de civil y franco de servicio, utilizó su arma reglamentaria para intentar detener a los delincuentes y así se originó el tiroteo. "MEJORCITO" El ex presidente Carlos Menem salió del coma inducido, dejó de utilizar el respirador artificial y está "bastante mejorcito", pese a que continuará internado, afirmó su ex esposa Zulema Yoma. El senador nacional por La Rioja había sido internado a mediados de diciembre en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo, y con el correr de las semanas su salud se vio deteriorada: por esa razón, el 24 de diciembre debió ser inducido al coma. Sin embargo, en los últimos días su estado tuvo mejoras que le permitieron salir de esa situación, aunque permanecerá internado en la clínica privada para continuar con el monitoreo de su salud. TRAGEDIA AÉREA Un avión de pasajeros con 62 personas a bordo desapareció hoy en Indonesia poco después del despegue y las autoridades locales sospechan que se estrelló en el mar poco después de despegar. Se trata de un Boeing 737-500 de la empresa Sriwijaya Air, que había despegado del Aeropuerto Aeropuerto Internacional Soekarno- Hatta, en la ciudad de Yakarta. La aeronave se dirigía hacia Pontianak, ubicada 730 kilómetros al norte de la capital indonesia, en la isla de Borneo. El último contacto con el avión se realizó a las 14:40 hora local y, ante la desaparición, las autoridades de Indonesia iniciaron las tareas de búsqueda y rescate para determinar dónde se encontraba el Boeing.



Breves: Noticias de Actualidad

10 de Enero de 2021

