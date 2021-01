Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande, cuestionó al Intendente y la intervención del jefe de gobierno porteño en la designación de Ezequiel Sabor en la ciudad. "Durante la pandemia Abella aumentó tasas a los comerciantes y se olvido del sector cultural, y ahora los visita como si estuviera en campaña cuando tiene que estar gobernando". "Con asombro vemos a través de los medios de comunicación, que nuestro Intendente ha tomado la costumbre de visitar vecinos. La Secretaría de medios, con un presupuesto de 12 millones de pesos en pauta publicitaria, difunde esta imagen de intendente visitador. Visita a comerciantes y artistas, comerciantes que deben olvidarse que en este año de pandemia, y de crisis económica heredada del Macrismo, el Municipio les aumento las tasas de seguridad e higiene y a los artistas que no tuvieron presupuesto en el área de Cultura", indicó Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana. "Las políticas públicas ne se pueden reemplazar con una foto en los medios. Necesitamos saber si existe una planificación, gobiernan de espaldas al pueblo que les paga el sueldo. Pienso ¿no sería una buena acción de Gobierno que nos cuente que tiene planificado para cada área y con qué presupuesto cuenta cada una de ellas, saber que se hace con nuestra plata?", continúo y añadió "¿Y si no planificaron nada? y justo un año tan complicado como se este, seguimos a ciegas, sin estadísticas, sin un proyecto que integre la ciudad, sin la administración del territorio, temas como vivienda, ambiente, desarrollo local, turismo de cercanía que hasta ahora fueron solo títulos, enunciados en los medios, sin equipos técnicos para fiscalizar a las grandes empresas que nos dan trabajo, pero nos hacen vivir con el corazón en la boca, ¿cuánto cuesta el miedo?". En ese sentido añadió que desde Frente Grande impulsan la participación ciudadana en política, "Invitamos a los vecinos y vecinas que se involucren, porque hay más fuera de la política que dentro de la misma y en esto seguramente somos responsables quienes venimos actuando en ella. Debemos pensar en nuestro futuro como comunidad organizada y con un Estado Presente y administrado por servidores públicos que visiten menos y que muestren lo que planifican". Para concluir, opinó de las declaraciones de Ezequiel Sabor, quien expresó que llegó a su cargo en nuestra ciudad por decisión de Larreta, "El acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta para que Sabor se sume al equipo de Campana, deja en claro que la gestión Local no es independiente responde a intereses externos a nuestra Ciudad". Llegada de la vacuna En contacto con los medios, Parravini celebró el arribo de las dosis de Sputnik V a Campana y destacó que "en un acto de madurez y responsabilidad política", la Diputada del Frente de Todos de nuestra Ciudad, Soledad Alonso, estuvo acompañando que todo esté en orden y "que el freezer no se desenchufe como paso en Olavarría".



Gustavo Parravicini:

"Abella es un intendente visitante, que no tiene una planificación para la ciudad y responde a la guia de Larreta"

