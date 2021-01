La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que más de 150 candidatos vacunales para la prevención de COVID-19 se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y 11 de ellos ya están en las últimas etapas de estudios clínicos llamada fase 3. Esta fase de desarrollo es la previa a la aprobación y comercialización, se destaca por la participación de gran número de voluntarios y sus objetivos fundamentales son la evaluación de la seguridad y la eficacia del medicamento o en este caso, la vacuna para la prevención del SARS-CoV-2. Si bien casi todas las vacunas comercialmente disponibles han seguido estas etapas o fases de desarrollo, hay circunstancias epidemiológicas o clínicas que pueden requerir evaluaciones de etapas en paralelo o aprobaciones para uso de emergencia. El Ministerio de Salud de la Nación (MSN), como organismo rector del sistema de salud ha diseñado un "Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina" teniendo en cuenta la información y recomendaciones de organismos internacionales y la disponibilidad de vacunas de eficacia y seguridad aceptable para su uso en contexto de emergencia sanitaria de acuerdo a resultados preliminares de estudios de Fase 3 evaluados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Así, la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos. Esta estrategia se rige por un marco ético que incluye el principio de equidad, con una base técnica sólida, coordinada, participativa y multisectorial, con la firme convicción de que debe abogarse por la conciencia solidaria de la comunidad que favorezca la vacunación en forma voluntaria. A fin de alcanzar el objetivo de lograr altas coberturas de vacunación en un tiempo acotado y oportuno, se requiere de acciones articuladas y colaborativas de todos los niveles de gobierno, como así también de organizaciones no gubernamentales, subsector privado de salud y seguridad social, sociedades científicas, universidades y organizaciones sociales, para que en el marco de las competencias de cada uno, comuniquen periódicamente a la población sobre la importancia de la vacunación. Sabemos que estamos frente a un gran desafío, dando los primeros pasos para controlar esta pandemia. Pero la pandemia no pasó, los casos están aumentando. Consideramos imprescindible reafirmar como mensaje que no debemos descuidar las herramientas de prevención frente al virus: distanciamiento social, lavado de manos y utilización de barbijo. La llegada de las distintas vacunas y el hallazgo de nuevos tratamientos son esperanzadores, pero la circulación viral sigue activa en nuestro país. El conocimiento sobre la COVID-19 evoluciona con la velocidad de la pandemia. La comunicación responsable, el compartir las experiencias y la colaboración transparente y abierta, permitirá que los caminos a recorrer para prevenir y controlar esta enfermedad sean mucho más cortos y efectivos. Federico R. Simioli - Médico Infectólogo (M.N. 134255 / M.P. 551400) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606







Apoyo a la Campaña de Vacunación

Por Dr. Federico R. Simioli

