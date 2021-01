Rubén Romano y su equipo lanzan un Programa Territorial de Inscripción al "Vacunate!"

A través del mismo, informarán y asistirán a todo aquel vecino o vecina que quiera recibir la vacuna contra el Coronavirus. "Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en informar a cada vecino sobre cómo acceder a la vacunación", aseguró el referente del PJ-Frente de Todos. El médico y principal referente del PJ-Frente de Todos en Campana, el Dr. Rubén Romano, anunció el inicio de un Programa Territorial de Inscripción al Vacunate!, que posibilite no sólo brindar información a los vecinos respecto a las característica del operativo vacunatorio contra el COVID-19, sino que además asista a aquellas personas que no puedan o sepan concretar la inscripción electrónica para recibir la dosis. "Es importante que todos sepan que se deben inscribir si o si en la pagina, que es el único mecanismo de acceso a la vacunación. Tengan la edad, la ocupación, las condiciones de salud que tengan, quienes deseen recibir las vacunas se tienen que inscribir y luego el sistema asignará los turnos en función de los criterios de prioridad" explicó Romano respecto al operativo a iniciarse próximamente en todo el territorio provincial. De esta manera, aclaró y diferenció la situación del personal de salud público, privado y/o autónomo, "que ya comenzó en esta primera etapa a recibir la vacuna. Un médico, un psicólogo, un odontólogo independientes, se inscriben e inmediatamente recibirán el turno para vacunarse en el hospital San José". "El resto de la comunidad, recibirá el turno para ser vacunados en el dispositivo provincial que se instalará en las escuelas, contando con la deseable colaboración del municipio" agregó Romano. El referente del PJ-Frente de Todos consideró fundamental llegar con la información a todos los sectores de la Comunidad, especialmente aquellos más vulnerables: "Sabemos que muchos no tienen acceso a internet y por eso lanzamos este programa territorial mediante el que junto a mi equipo, vamos a estar recorriendo cada barrio disponiendo ayuda para la inscripción, estableciendo además puntos fijos para que la asistencia continúe durante toda la campaña" finalizó.

Rubén Romano y su equipo lanzan un Programa Territorial de Inscripción al "Vacunate!"

