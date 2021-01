La UV Más Campana presentó el proyecto de creación del Centro de Mediación Vecinal

P U B L I C



Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes, Alexis Twyford y Celeste Palavecino repasaron algunas de las propuestas presentadas en el HCD en el año 2020 entre ellas la creación de un centro de resolución de conflictos vecinales. "Crear y poner en marcha un Centro Comunitario Municipal de Resolución Alternativa de Conflictos en Campana es una necesidad, porque implica una alternativa a la vía judicial que pretende solucionar problemas entre vecinos. Se trata de un organismo que presta un servicio gratuito y tiene el objetivo de brindar un espacio comunitario para contribuir a la convivencia, la pacificación, el aprendizaje y el reconocimiento de alternativas válidas para la toma de decisiones en cuestiones que pudieran derivar en hechos de mayor gravedad", explicaron. "Es un paso importante en materia de seguridad desde un eje prioritario como la prevención. Es crear un espacio de intervención para que quien está generando una conducta inapropiada que incluso contraviene las normas, cree que no pasará nada y sabe que no pasará nada, ya que el poder de policía no llega y el poder judicial tampoco. De modo que en esa impunidad se mueve, hasta que el conflicto escala, con las consecuencias graves que van a Fiscalías del fuero penal". "Se busca la resolución de problemas desde un enfoque colaborativo, promoviendo el fortalecimiento de los lazos sociales y la vida en armonía, en comunidad. A través de mediadores, y mediante el empleo de herramientas comunicacionales que permiten superar la confrontación y construir consenso, se intenta resolver las problemáticas que los vecinos presentan por la propia convivencia. Entre ellas, cuestiones como ruidos, violencia en el barrio, desórdenes, olores nauseabundos, conflictos de vecindad y escolares". "En municipios de la provincia donde se puso en práctica existe un impacto positivo, gran cantidad de casos llegaron a un acuerdo, resolviendo lo que los inquietaba sin necesidad de recurrir a la justicia; porque todo lo que sucede en el conflicto es confidencial, y la tarea de los mediadores es promover y facilitar la comunicación directa entre las partes que permita la solución del altercado a través de las audiencias, que es donde los vecinos cuentan su problema". "A través del trabajo del servicio se contribuye a la convivencia y se desarrolla el sentido de pertenencia social, ya que se encamina a que cada uno de los implicados en el conflicto puedan sentirse incluidos, motorizados para superar dificultades de comunicación y de intereses, y contribuir a la solución de los problemas; la sociedad en la que vivo será tanto más favorable para mí, cuanto más favorable es para todos; de otro modo las sociedades se convierten en junglas de muy dura y difícil supervivencia". "Hay que ayudar desde la mediación a activar la capacidad de construcción que tienen las personas más allá de las contingencias de conflicto". "El Centro se integra con un equipo de profesionales especializados, que mediante un enfoque transdisciplinario y un trabajo en red integrado con las diferentes instituciones del Municipio, para reglamentar los mecanismos con criterios de gestión en relación con la red de organismos municipales". "Además, puede incluir organizar diferentes talleres, seminarios, cursos y charlas al cuerpo de docentes para que sepan cómo afrontar las problemáticas de violencia, para los cuales es necesaria la derivación de la Jefatura de Inspección Distrital". "Este proyecto lo presentamos en el Concejo Deliberante en el año 2020 pero lamentablemente no fue aprobado por lo que vamos a seguir insistiendo en su aprobación en el año 2021", concluyeron.



La UV Más Campana presentó el proyecto de creación del Centro de Mediación Vecinal

