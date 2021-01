Alonso y Carrizo con los vecinos de Parque Natura

Las legisladoras escucharon las preocupaciones de varios contribuyentes del barrio sobre la Ruta 4 en cuanto a la preservación ambiental del lugar, y la problemática de los servicios. También piden lomos de burro.

La Diputada Provincial Soledad Alonso y la concejal Romina Carrizo se reunieron este sábado con un grupo de vecinos del barrio Parque Natura, que se encuentra en las inmediaciones del Destacamento Alto Los Cardales, sobre Ruta 4.

"Escuchamos -comentó la Diputada Alonso- las preocupaciones de los vecinos en cuanto a la realidad del barrio y de preservar sus características originales, que tienen que ver con un barrio jardín, de amplios terrenos y quitas, con cada vez más vecinos que eligen vivir de forma permanente. Eso implica que, según nos explicaron, sea cada vez más evidente la frecuente interrupción del servicio eléctrico domiciliario prestado por EDEN. También hay problemas de conectividad deficiente y el monopolio ejercido por una sola empresa de cable. Otra cuestión es el tema de mantenimiento de las calles y particularmente la falta de bacheo donde existe asfalto. Y en cuanto al tránsito vehicular, que se ve que es cada vez es más intenso, falta señalética recordando la velocidad máxima permitida, o incluso lomos de burro o serruchos que desalienten a transitar por el lugar a una velocidad que pone en riesgo a los demás. Se entiende que por las características del barrio, muchos vecinos salen a correr o andar en bicicleta, actividades que por lo que nos comentan, se tornan cada vez más peligrosas".

"La coexistencia -agregó la concejal Carrizo- de establecimientos comerciales, pero con limitaciones, también es otra de las preocupaciones de los vecinos, a fin de que no impacten negativamente sobre las características ambientales del lugar y así pueda preservarse la biodiversidad existente. Es decir, no es que se opongan al progreso ni a la actividad comercial, pero que se habilite de una manera tal que no distorsione las características del lugar donde eligieron vivir".

"Son todas demandas atendibles de los contribuyentes, y con Romina nos comprometimos a darle visibilidad a estos temas en los ámbitos y con las herramientas correspondientes", concluyó Alonso.