Los Reyes también pasaron por San Cayetano

P U B L I C



Fue en el merendero La esquina de los Peques, a partir de una iniciativa de Somos Barrios de Pie junto con la agrupación Néstor Kirchner. "No con tanto, hicimos mucho. Obvio que no alcanza y tenemos que hacer más", señaló la Diputada Soledad Alonso. Con motivo del Día de Reyes, más de 100 meriendas especiales y sus respectivos regalos fueron repartidos esta semana entre los niños de San Cayetano en La esquina de los Peques, merendero que es gestionado por militantes de Somos - Barrios de Pie. "Creo que fue una jornada diferente, llena de sorpresas, y alegría sobre todo entre los más chiquitos, porque además contamos con la presencia de tres mamás quienes con mucho amor encarnaron a los 3 reyes, así que los chicos no sólo se llevaron un regalito, sino también un foto con los Reyes", comentó la Diputada Provincial y referente de la agrupación Néstor Kirchner Campana, Soledad Alonso. "Siempre - agregó- hablamos de Evita, de su legado. Y un poco lo de hoy tiene que ver con aquella aspiración de que en la Argentina los únicos privilegiados sean nuestros niños y niñas. Además del trabajo cotidiano que hacen las compañeras de Somos en este comedor, hoy pudimos hacer algo diferente por los chicos y chicas del barrio: darles una caricia en el alma a un grupo de nenes y nenas que transitan una infancia que, no hace falta aclararlo, sabemos que es dura. Creo que hoy, no con tanto, hicimos mucho. Obvio que no alcanza y tenemos que hacer más". La esquina de los Peques es manejado por Somos Barrios de Pie, cuyo referente en Campana es Guillermo Varela: "Así como en agosto hicimos una jornada especial por el Día del Niño en nuestro comedor de Las Tablitas, ahora la Diputada Alonso nos acompañó con esta actividad en San Cayetano donde un grupo de 15 compañeras coordinadas por Silvia Mankiw, le ponen el cuerpo a diario. Por la pandemia, fue un año muy duro, y esta es una forma de cerrarlo con una sonrisa, redoblar fuerzas y seguir adelante con el comedor", comentó. OTRAS ACCIONES Esta semana, y también con motivo del Día de Reyes, junto con la agrupación Jorge R. Varela y la asociación civil Creando Nexos, la agrupación Néstor Kirchner Campana, preparó y repartió juguetes destinados a los niños que se encuentran en guarda judicial en el Hogar de Niños Nuestra Sra. de Lourdes; como así también a los niños y niñas que se encontraban internados en el Hospital San José. Días atrás, organizaron una iniciativa similar con motivo de la Navidad. Además, otros 300 juguetes fueron repartidos en diferentes barrios de la ciudad, tales como Las Campanas, Las Praderas, Las Tablitas, la Josefa y Sarmiento que fueron canalizados por cerca de 40 militantes de la Néstor Kirchner Campana. En ese sentido, la Lic. Alonso comentó: "Toda acción, por mínima que sea, lleva una carga de trabajo y compromiso. Si vamos a repartir regalos, tenemos que saber a quienes están destinados, las edades, cuantos son… Es decir, no son personalizados, pero al menos tener la seguridad que cada nene y cada nena van a recibir el suyo. Con la agrupación Jorge Varela y la asociación Creando Nexos tuvimos diferentes actividades que compartimos a lo largo del año asociadas a la niñez. Por ejemplo, las bibliotecas populares infantiles que surgieron a partir de una idea del grupo joven de la Jorge Varela. Y con Creando Nexos en particular arrancamos Punto Bebé, y desde mediados de año a la fecha pudimos entregar a 68 madres embarazadas de nuestra ciudad de kits que consisten en un catre cuna, un bolso maternal y artículos de tocador para el bebé por nacer, además de brindarles asesoramiento a las madres en cuanto los trámites que puedan necesitar cursar en la ANSeS. Punto Bebé es un programa muy lindo, porque además, tanto los catres como los bolsos son confeccionados por voluntarias a quienes nosotros les acercamos los materiales y ellas se encargan confeccionarlos. Coordinado por la concejal Romina Carrizo, creo que Punto Bebé es un ejemplo de cómo hay que trabajar: de manera articulada y generando sinergias, y así optimizar las ideas, entre lo que se quiere lograr, y recursos disponibles".



Los organizadores se sacaron la foto con los 3 Reyes Magos.





Fueron más de 100 regalos que fueron repartidos en San Cayetano. Otros 300 se entregaron en diferentes barrios.





Además de los regalos, los niños que asisten al comedor recibieron una merienda especial.



Los Reyes también pasaron por San Cayetano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar