Continuando con la sección "el viaje de tu vida por tu país", le toca el turno a las provincias de Rio Negro y Neuquén, combinando los puntos turísticos más importantes de esta zona de lagos y cordillera de nuestro territorio, un periplo de agua y montaña, bosques y picos nevados con toques europeos traídos por los colonizadores alpinos de esta área de nuestra Patagonia. La modalidad Pre Viaje finalizó, con lo cual no habrán reintegros provenientes del estado por la compra de servicios turísticos, pero el pre Viaje sigue vigente con nuevas tasas de financiación en 12 y 18 cuotas y el primer pago diferido con 3 meses de gracia. En esta oportunidad viajamos al sur, Bariloche, un clásico que se reinventa permanentemente, que no casa nunca y muchos la eligen como hogar permanente para pasar su retiro o tienen residencia que visitan varias veces al año, porque esta zona de clima tan cambiante tiene encanto cuando está cubierta de un manto blanco de nieve o explotada de amarillo por las retamas de verano. Este año tan particular frenó incluso a las hordas de estudiantes que festejan el final del secundario, lo que suavizó sin dudas la tranquilidad de la ciudad, que se encuentra reabriendo a poco la actividad habitual. En esta ocasión haremos hincapié e informaremos sobre algunas actividades, excursiones y alternativas nuevas que ofrece este destino que tantos conocen. Sin dudas quien ya haya viajado a Bariloche en algún momento encontrará aquí algunas razones que lo hagan querer volver. A los tradicionales Circuito Chico, Camino de los 7 lagos y la navegación hasta la Isla Victoria, se suman hoy extensas y nuevas propuestas. Bariloche es hoy mucho más que esas tradicionales excursiones. El destino, los alojamientos, la infraestructura y las propuestas de turismo han florecido masivamente ofreciendo un abanico de posibilidades enorme para quien se anime a volver o el que quiera disfrutar de un destino completo. En cuanto al tipo de actividades, Bariloche sin dudas se está perfilando como uno de los destinos más importantes de turismo aventura. Hoy encontramos variadísimas propuestas de Cabalgatas en la estepa o el Bosque Andino, rafting de todos los niveles en el Río Manso y otros aledaños, infinitos trekkings y senderos que año tras año consolida el Club Andino local, nuevas opciones de Canopy increíbles en los bosques, flotadas en el Rio Limay, pesca con mosca y embarcada, Canyoning (actividad nueva en estas latitudes, que consiste en varios rapeles y flotadas en cañones de ríos de montaña), travesías en Kayak y canoa por ríos y lagos, avistaje de aves y muchas actividades más. Además de la tradicional navegación a Isla Victoria, encontramos opciones más privadas a recovecos y brazos alejados del Nahuel Huapi como el Brazo Tristeza (que dista mucho de hacerle honor a su nombre) o el Brazo Machete (más cercano a Villa la Angostura). Se suma además a estas navegaciones la renovada embarcación e infraestructura de Puerto Blest, y el famosísimo e imperdible Cruce de lagos Andino: una travesía entre lagunas de montaña con pernocte en Peulla (Cordillera de los Andes) que finaliza en Puerto Varas (Chile), desde donde se puede retornar x tierra a Bariloche o seguir por Chile, que posee una belleza impactante con sus verdes bosques y volcanes en cantidad. Sin lugar a dudas la vida al aire libre se da a la perfección en este destino. Para los amantes de la gastronomía y la bebida Bariloche se está transformando realmente en un paraíso. Han florecido las opciones y restaurantes regionales que deleitan a sus comensales con truchas, jabalíes y ciervo; se han consolidado las propuestas de parrilla tradicional en un nivel excelente sumando al asado argentino, el famoso cordero patagónico que tan bien se come en estas latitudes. Pero sin dudas lo que más se ha desarrollado, gastronómicamente hablando, y sigue en auge año tras año, han sido las cervecerías artesanales. Bariloche se ha convertido en una referencia nacional de excelencia para los amantes de la cerveza. Tal es así es hoy la Capital Nacional de la Cerveza Artesanal, con su correspondiente festival en diciembre que convoca a todos los cerveceros de la región y son un motivo importante de viaje de muchas personas en el país y el extranjero. Estas cervecerías además cuentan con variadas y excelentes propuestas de comida y son opciones tanto para jóvenes como para familias con chicos. En cuanto a los alojamientos también ha habido un gran cambio y un gran avance en cantidad y calidad de plazas. La oferta, y sobre todo la calidad, se ha alejado del área céntrica (quedan aún hoy algunas buenas opciones). Se han construido hoteles de 3, 4 y 5* sobre la famosa Av. Bustillo (que bordea el lago) y también sobre la montaña. Además propuestas de apart-hotel (con cocina) y cabañas de gran lujo han aparecido por todo el contorno del lago, descomprimiendo así el centro donde a veces la presencia de los jóvenes suele resultar un poco molesta para quien quiera relajarse durante sus vacaciones. Por último, cabe destacar una gran revolución en materia de Chocolaterías, tan famosas también. Seguramernte quien ha viajado en el pasado no se ha ido de esta ciudad con alguna bolsa de chocolates "Del Turista" o "Fenoglio". Hoy día encontramos más de 10 fábricas de chocolate artesanal, pero también algunas otras que están incursionando más allá del chocolate con resultados increíbles. Sin dudas los casos más resonantes y de mayor éxito son los de Mamuschka y Rapa Nui (que además cuentan con algunos locales en Buenos Aires). Ambas chocolaterías viraron hacia el mundo de los helados de manera sorprendente (con sabores únicos e increíbles), como también otros productos deliciosos e innovadores como la fondue de chocolate para 2 que en 45 segundos de microondas ya se encuentra lista para consumos, huevos de chocolate y maní rellenos de crema de Nutella y muchas opciones más que será mejor probarlas que leerlas en esta nota. La principal calle y paseo comercial de Bariloche, la calle Mitre, fue recientemente renovada, transformándose en una calle de prioridad peatón en todo su recorrido haciéndola por demás agradable y cómoda para pasear. No dejen de acercarse el nuevo Restaurant del Náutico de Bariloche, con su nueva concesión, donde tendrán la posibilidad de degustar las mejores delicias patagónicas mirando como las olas del Nahuel Huapi pegan contra los pilotes que lo sostiene. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Bariloche y región de Lagos

Por Lic. Guillermo Ceballos

