Efemérides del día de la fecha, 10 de Enero

DÍA DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS

En este día se conmemora la fundación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el primer sindicato nacional de esta actividad, en el año 1919. Las razones que impulsaron su creación fueron las extenuantes jornadas laborales, los salarios bajos y el abuso de poder de los dueños de las empresas. En esta jornada se homenajea a los choferes por su labor diario y amplia responsabilidad ejercida al volante.

FALLECE MARÍA ELENA WALSH

María Elena Walsh nació el 1 de febrero del año 1930 en Ramos Mejía, Buenos Aires. Criada alrededor de los libros, Walsh empezó a escribir sus primeros poemas en su niñez. Desde los 14 años comenzó a publicarlos en las revistas "El Hogar", "Los Anales de Buenos Aires" (dirigida por Jorge Luis Borges) y "Sur" (fundada por Victoria Ocampo) y el diario "La Nación." En el año 1947 publicó su primer libro, "Otoño imperdonable", con el cual ganó el Segundo Premio Municipal de Poesía y atrajo los elogios de grandes escritores como Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez. Tras pasar unos meses en Maryland (Estados Unidos), regresó al país y publicó su segundo poemario "Baladas con ángel" (1951).

A los 22 años formó un dúo folclórico, "Leda y María", con la compositora tucumana Leda Valladares y partió a Francia; antes de separarse en el año 1963, grabaron los discos "Cantos de Argentina" (1954), "Canciones del tiempo de Maricastaña" (1958), "Leda y María cantan villancicos" (1959), "Canciones de Tutú Marambá" (1960), "Canciones para mirar" (1962) y "Doña Disparate y Bambuco" (1962).

Por otra parte, publicó los libros infantiles "Zoo loco" (1964), "El reino del revés" (1965) "Dailan Kifki" (1966), "Cuentopos de Gulubú" (1967), "Manuelita, ¿dónde vas?" (1997) y "Hotel Pioho´s Palace" (2002) y el poemario "Hecho a mano" (1965), entre otros. En lo que respecta a la música, en el año 1968 estrenó "Juguemos en el mundo", su primer espectáculo con canciones para adultos, que fue tan exitoso que llegó a Europa y a la gran pantalla de la mano de la productora María Herminia Avellaneda en el año 1971.



Falleció en el año 2011, en Buenos Aires. Foto: La Nación.

SE LANZA "RARE"

Un día como hoy en el año 2020, Selena Gómez lanzaba su sexto álbum: "Rare." Producido por Finneas, Kygo, Marshmello y The Futuristics e integrado por canciones compuestas por la cantante estadounidense junto a Brett McLaughlin, Bebe Rexha y Mattias Larsson, el álbum representa un diario de los últimos años: "aprendí mucho de mi último álbum ´Revival´ (2015), quería tomar lo que había aprendido y convertirlo en algo aún mejor, me alegro de haberlo hecho, porque empecé a decir cosas de una manera que nunca antes había podido expresar." Entre las canciones se encuentran "Bad liar", "Lose you to love me", "Look at her now", "Dance again" y "Crowded room."