Hugo Del Teso

EL GENDARME DEL MUNDO EEUU (POR FIN SE SACO LA CARETA) Su actual presidente incitó a la insurrección al capitolio tras la ratificación del triunfo de los demócratas. Atención! Su actitud será un mensaje a la derecha mundial? O querrá la 4ta guerra mundial? La 3ra la estamos peleando contra el COVID-19. El resultado de la elección del 2020 fue: Demócratas: 81.283.485 (51,4 %), Republicanos: 74.223.744 (46,9 %) Alguien dijo en el país del norte, "si no estás preparado para usar la fuerza para defender la civilización, entonces estate preparado para aceptar la barbarie". "Muchachos de Yankilandia" deben pagar derechos de autor, lo dijo en Argentina en 1845, Domingo Faustino Sarmiento. Civilización: (Europa, Norteamérica, las ciudades, los unitarios, el Gral. Paz y Rivadavia). La Barbarie: (America latina, España, Asia, Oriente Medio, el campo, los federales, Facundo y Rosas). En EEUU su población aproximada es de 330.000.000, sus armas en el país son 390.000.000. CLASIFICACIONES CLASICAS DE LAS FORMAS DE GOBIERNO Democracia: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Establishment Politico: grupo de poder, poder establecido, clase dominante o el sistema, según contexto y procedentes del inglés, para referirse al grupo dominante visible o élite que ostenta el poder o la autoridad en una Nación. Imperialismo: actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico. Dictadura del proletariado: será la etapa inmediata posterior a la toma del poder por parte de la clase obrera en la que se crea un estado obrero, el cual como todo estado, sería una dictadura de una clase sobre otra (en este caso la clase trabajadora sobre la burguesía). No se hacia donde irá el mundo, pero me gustaría que "Argentina" vaya pensando en su futuro si está con west-point (basta de enviar a nuestros jóvenes allí). Academia militar de EE.II (USMA) donde los requisitos para entrar son: varón o mujer tener por lo menos 17 pero no aún 23 años en el 1º de julio, ser ciudadanos americanos. No estar casados. No estar embarazados o con ninguna obligación legal de mantener uno o más niños. El libre mercado, el dólar, la "iglesia católica" que crecen en la iglesia de Cristo, es jerárquica, infalible e indefectible. Así, el Papa goza del Ministerio Petrino con jurisdicción sobre toda la iglesia y también de infabilidad (sostenida por el estado). La iglesia evangélica que cree que no hay ninguna cabeza en la iglesia, más que Cristo. (Sostenida por la congregación o por un trabajo secular). Las dos iglesias creen que la Virgen concibió a Jesucristo siendo "virgen" por obra del espíritu santo. En los Rojas, Videla, Macri, Clarín, Nación, Infobae o en la salud, la educación, el trabajo, los sindicatos, la ciencia y la verdadera justicia. "Gobierno argentino", "oposición argentina", "justicia argentina". Basta de complicidad con el Establishment político! ¡Demos al mundo en el futuro un buen ejemplo! Volviendo al país del norte: TRUMP o BIDEN (Es como el gatopardismo: Cambiar para que nada cambie).

Hoy le toca a...:

El gendarme del mundo

Por Hugo Del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar