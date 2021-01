Si no es ahora, ¿Cuándo buscaremos a Dios? ¿U obedeceremos al Evangelio? Muchos dicen, (ante nuestros comentarios), ¡Si!, es verdad, deberíamos leer La Biblia e interesarnos más de esos temas, pero ahora no puedo, lo dejo para mas adelante. Lo cierto es que los que no obedecen al Evangelio estarán perdidos. Así lo dice "La Biblia". Por medio del Espíritu Santo, los apóstoles Pablo y Pedro advirtieron que los que no obedecen al Evangelio se perderán eternamente. "Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios". (Juan 3:20-21) La Biblia enseña que Jesús regresará a Su Segunda Venida "en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo". (2da Tesalonicenses 1:8) Y presenta una advertencia para los cristianos, y también declara la consecuencia de no obedecer al Evangelio: "Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios". (1ra Pedro 4:17-18) En cuanto a la elección de la salvación, se debe considerar que nadie sabe cuándo llegará el fin en esta vida. Ni nadie sabe cuándo será la Segunda Venida del Señor. "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre" (Mateo 24:36). Además, nadie sabe cuánto tiempo vivirá. El tiempo natural de vida puede ser setenta u ochenta años, según (Salmo 90:10) Sin embargo, los bebés también mueren. Los jóvenes mueren, así como la gente madura muere. Nadie sabe cuándo morirá. Por tanto, la prudencia y el sentido común, requieren que todos escojan la salvación hoy. Las Escrituras dicen: "He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación" (2da Corintios 6:2). En cuanto a la salvación de las almas, la respuesta para la pregunta, Si no es ahora, ¿cuándo?, debería ser ¡Ahora! Después de la muerte será demasiado tarde para obedecer al Evangelio. Con el apóstol Pablo, debemos decir: "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree" (Romanos 1:16). Además, no debemos atrevernos a esperar un tiempo más oportuno, ya que tal tiempo puede nunca llegar. Nadie debería posponer la llegada a un encuentro personal con el Señor Jesús, y renovar o profundizar su fe, en vista de que nadie puede saber el tiempo de su muerte o del regreso del Señor. Nosotros solamente disponemos del presente, y esto también llega a ser muy pronto, parte del pasado. Nuestro futuro en esta vida no está garantizado. ¿Quieres saber más de Jesús? "Si no es ahora, ¿Cuándo?" Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (Ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy: "Si no es ahora, ¿Cuándo?"

Por Emilio Camucce

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar