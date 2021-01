"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

10 de Enero de 2021 - Año II - Edición Nº 114 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA MISIÓN DE NAVIDAD Del 26 al 30 de diciembre se realizó la Misión de Navidad en el Barrio Lubo de Campana, bajo la protección de San Juan Bosco y María Auxiliadora. Durante esos días, los jóvenes, principales protagonistas, salían en pequeños grupos desde la Capilla y el Oratorio, no sólo para llevar la palabra viva de Jesús sino también escuchar con un corazón compasivo y humilde a los vecinos del barrio. Mientras que los mayores, por su condición de grupo de riesgo, los acompañaban con las oraciones y pedidos de intercesión y protección. En la misas en la capilla, donde participaban otros miembros de la comunidad, se reunían para orar al Espíritu Santo que guie a los misioneros en la tarea de sembrar la fe y llevar la paz a todos los hogares. El 29 de diciembre por la tarde, se realizó una procesión con la imagen de María Auxiliadora por las calles del barrio. Mientras los jóvenes iban coreando canciones de alabanzas, los sacerdotes iban bendiciendo a las familias que saludaban a la Virgen desde la puerta de sus casas. La misa de cierre de la Misión fue concelebrada por los Padres Fernando Crevatin y Hernán Chaves. El Padre Fernando en su homilía destacó que: "Para los que creemos en Jesús, celebrar la Navidad significa mirar a los costados y encontrar a los hermanos que son nuestro vínculo con Dios. Este es el gran misterio de la Navidad. Para afirmar luego: "Esta Navidad nos ayudó a fortalecer vínculos y a superar broncas y enemistades. A expresar nuestra fe en Dios, amando a nuestro hermano." Nuestra Capilla estuvo un tiempo cerrada por la pandemia, pero nuestra comunidad viva y movilizada por el Espíritu Santo, salió al encuentro del prójimo. Luego de escuchar el testimonio de los jóvenes misioneros, estamos seguros de que la Misión dará fruto abundante. "Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos" Mateo 18:20. La comunidad de la Capilla de San Juan Bosco, agradecemos profundamente la oración por la Misión de Navidad, también por hacer posible que el Oratorio Maria Auxiliadora sea un espacio de servicio, no sólo para dar un alimento, sino también una palabra, un gesto, una sonrisa. Agradecemos a los jóvenes, a los Exploradores y los Padres Fernando y Hernán, por tanta entrega, alegría y servicio. ¡¡¡GRACIAS!!! "Cuando anuncias la Palabra con obras, es tu vida la que habla. Ayuda a tus hermanos que el mundo necesita de tus manos."

Misión de Navidad 2020 en el Barrio Lubo ORDENACIÓN EPISCOPAL El sábado 9 de enero se efectuó la ordenación episcopal de monseñor Justo Rodríguez Gallego, designado obispo auxiliar de la diócesis de Zárate-Campana por el papa Francisco el pasado 10 de octubre. La celebración tuvo lugar en el predio donde se celebra la Fiesta Nacional de la Flor, en el partido de Belén de Escobar. El obispo consagrante fue monseñor Pedro María Laxague, obispo de Zárate-Campana, y co-consagrantes fueron: monseñor Jorge Eduardo Scheinig, arzobispo de Mercedes-Luján, sede metropolitana de la provincia eclesiástica, y monseñor Jorge Vázquez, obispo de Morón y delegado de la Región Pastoral Buenos Aires. El lema elegido por el Padre Justo para su ordenación es: "No se pierda ni uno solo de estos pequeños" (Mt 18, 12). Su escudo episcopal contiene la cruz procesional de Santiago, por el origen español del obispo, y por ser titular de la parroquia de Don Benito (Badajoz) en la que fue bautizado. Quienes no pudieron asistir a la celebración puede ver la transmisión en el canal de YouTube de la diócesis. /YouTube/obispadozc En la edición de Semblanzas de la semana próxima ampliaremos. ¡¡¡Que Dios bendiga al Padre Justo y la Virgen lo proteja!!!

Mons. Justo Rodriguez Gallego - nuevo obispo auxiliar PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN DIOCESANA En la mañana del 9 de enero de 2021 nuestro obispo Pedro se reunió en forma virtual con miembros de la Pastoral de la Comunicación Diocesana para evaluar lo actuado durante el año 2020, un año demasiado especial en muchos aspectos. Todos los presentes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, sus proyectos, sus logros y también sus dudas, sus necesidades y la búsqueda de una más efectiva comunicación hacia todos los fieles de la diócesis de Zárate - Campana. Se consideró que a pesar de todas las dificultades y de haber contado algunos con muy escasos recursos se llevaron adelante muchas actividades que requirieron una verdadera dosis de ingenio y creatividad, y se crearon verdaderas redes de comunicación. También se vio que dada la continuidad que se vislumbra de los problemas asociados a la pandemia para este año se deberán reforzar los conocimientos sobre las nuevas tecnologías y profundizar en la acción pastoral para ser más efectivos en nuestra evangelización. ¡Gracias Padre Obispo por su cercanía y escucha! Dios lo bendiga.

PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA

