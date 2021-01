Es una enfermedad infecciosa producida por el virus dengue. ¿Cómo se transmite? Se transmite por la picadura de las hembras del mosquito Aedes aegypti. Cuando una hembra se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue adquiere el virus y, al picar a otras personas, lo transmite. El contagio solo se produce por la picadura del mosquito, no hay contagio de persona a persona. Estos mosquitos también transmiten el virus chikungunya y virus Zika. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre de 38º o más acompañada por uno o más de los siguientes síntomas: - Náuseas y/o vómitos. - Dolor detrás de los ojos. - Dolor muscular y en articulaciones. - Cansancio. - Aparición de manchas en la piel. ANTE ESTOS SÍNTOMAS SE DEBE CONCURRIR AL MÉDICO PARA RECIBIR TRATAMIENTO. ¿Cómo tratarlo? No existe tratamiento específico ni vacuna para esta enfermedad. No tomes aspirinas ni te automediques. Lo más importante es que consultes al médico. ¿Cómo prevenirlo? La medida más importante de prevención es la eliminación de los criaderos de mosquitos, es decir todos aquellos recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa, ya que este mosquito tiene hábitos domiciliarios. Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires



¿Qué es el Dengue?

