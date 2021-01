El Xeneize igualó 2-2 con Argentinos y se vio beneficiado por la derrota de River ante Independiente. Su rival por el título se conocerá hoy: Banfield, Talleres y Gimnasia se disputarán ese lugar. La Copa Diego Armando Maradona tiene a su primer finalista: Boca Juniors. El Xeneize igualó anoche 2-2 con Argentinos Juniors en La Paternal, con la tranquilidad que un desconocido River Plate cayó 2-0 frente a Independiente de Avellaneda. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo comenzaron en desventaja por el gol de Diego Sosa, pero conquistas Mauro Zárate y Ramón "Wanchope" Ábila (quien había fallado un penal en el final del primer tiempo) le permitieron dar vuelta el marcador. Sobre el cierre, Fausto Vera estableció el 2-2, un resultado que no le alcanzó al Bicho, pero sí a Boca. Es que River volvió a tener una desconocida actuación y cayó 2-0 ante el Rojo, que celebró con Fernando Berón como DT interino (Lucas Pusineri se despidió del plantel el pasado jueves) y con un doblete de su nueva joya: Alan Velasco. De esta manera, Boca Juniors ganó la Zona Campeonato A con 9 puntos, al tiempo que River y Argentinos terminaron con 8 unidades e Independiente, con 6. Hoy cierran Arsenal (4) vs Huracán (3). Este domingo, el Xeneize conocerá su rival por el título. Hay tres aspirantes: Banfield (9 puntos), que recibe a San Lorenzo; Talleres (8) visita a Colón de Santa Fe; y Gimnasia de La Plata (7) recibe a Atlético Tucumán. Todos los partidos se jugarán desde las 21.30. ZONA COMPLEMENTACIÓN Ayer también se definió la Zona Complementación B: Vélez Sarsfield venció 3-2 a Godoy Cruz y sigue en carrera por el boleto a la Copa Sudamericana 2022, dado que Newells perdió 3-1 en su visita a Racing Club. En cambio, la Zona Complementación B no se definió: Rosario Central (10 puntos) perdió 2-0 en su visita a Lanús, algo que Unión (7) no aprovechó, porque cayó 2-1 como local con Patronato. Así, el único que puede robarle el boleto al Canalla es Defensa y Justicia (7), aunque asoma difícil: el jueves debería vencer por seis goles a Aldosivi de Mar del Plata.

MAURO ZÁRATE MARCÓ EL EMPATE. LUEGO, EN EL SEGUNDO TIEMPO, RAMÓN ABILA ANOTÓ EL 2-1.



Liga Profesional:

Boca es finalista de la Copa Diego Armando Maradona

