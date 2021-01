DOBLETE DE MESSI Lionel Messi marcó por duplicado en la victoria de Barcelona, que ayer venció 4-0 a Granada por la 18ª fecha de La Liga de España. De esta manera, el rosarino se convirtió en el máximo goleador del certamen con 11 conquistas. Ayer, además, jugaron: Osasuna 0-0 Real Madrid y Sevilla 3-2 Real Sociedad. Así, las posiciones siguen comandadas por Atlético Madrid (38), mientras Real Madrid (37) es escolta y Barcelona (34) se ubica en tercera posición. MILAN SE RECUPERÓ En el inicio de la 17ª fecha de la Serie A de Italia, Milan (40 puntos) superó ayer 2-0 como local a Torino y se ratificó como líder del campeonato después de la derrota que había sufrido en la jornada anterior con Juventus. Hoy, el escolta Inter (36) visita al tercero, Roma (33) desde las 8.30 hora argentina (transmite ESPN), mientras que Juventus (5º con 30) recibirá a Sassuolo (16.45; ESPN). PRIMERA DE POCHETTINO Con un gol de Mauro Icardi y con Ángel Di María como titular, Paris Saint Germain venció 3-0 como local a Brest por la 19ª fecha de la Ligue 1 de Francia, en lo que fue la primera victoria de Mauricio Pochettino como DT del equipo capitalino. Ahora, el PSG quedó a un punto del líder Lyon, que ayer igualó 2-2 con Rennes. LEIPZIG NO PUDO Por la 15ª fecha de la Bundesliga, Leipzig (31 puntos) cayó 3-1 como local ante Borussia Dortmund (28) y no pudo aprovechar la derrota de Bayern Munich (33) a manos del Borussia Monchengladbach para treparse a lo más alto del campeonato. Por su parte, Bayern Leverkusen (29) apenas logró descontar un punto por su empate 1-1 con Werder Bremen. PRIMERA A FEMENINA River Plate se convirtió ayer en el primer finalista de la máxima categoría del fútbol femenino de AFA al superar 3-2 en la definición por penales a UAI Urquiza después de empatar 2-2 en tiempo regular. La segunda semifinal del certamen se disputará hoy entre Boca Juniors y San Lorenzo (9.00, TNT Sports). VOLVIÓ CAMPAZZO Después de no ver acción en la derrota ante Dallas Mavericks, el base Facundo Campazzo volvió a ser parte de la rotación de los Denver Nuggets, que ayer superaron 115 a 103 a los diezmados Philadelphia Sixers. El cordobés estuvo 17 minutos en cancha y sumó 3 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Hoy, Denver vuelve a jugar frente a los New York Knicks. QUALY AUSTRALIA El Abierto de Australia comenzará el 8 de febrero este año, por cuestiones relacionadas al Covid-19 y los protocolos sanitarios del país oceánico (exige 14 días de cuarentena). Y por esas mismas situaciones, la clasificación al primer Grand Slam del año se disputará en Doha, Qatar, desde este lunes. Allí habrá seis argentinos compitiendo en busca su lugar en el cuadro principal: Facundo Bagnis (125º del ranking mundial), Francisco Cerúndolo (139º), Guido Andreozzi (166º), Andrea Collarini (203°), Renzo Olivo (212°), Facundo Mena (237°) y Marco Trungelliti (243°). En tanto, Juan Pablo Ficovich (205°) debió bajarse de esta Qualy por dar positivo de coronavirus.



Breves: Fútbol

10 de Enero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar