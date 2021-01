P U B L I C



El DT de Puerto Nuevo hizo un balance de lo ocurrido en el Torneo de Transición. "Más allá que en algunos momentos no se dieron los resultados, siempre tuvimos una idea de juego", remarcó. El jueves, Puerto Nuevo cayó 2-0 como visitante frente a Yupanqui y, de esa manera, cerró su participación en el Torneo de Transición de la Primera D. Fue, vale decirlo, una derrota injusta para el Portuario, que hizo un muy buen primer tiempo, pero le faltó contundencia para poder llevar ese rendimiento al marcador y lo terminó pagando muy caro. "En el primer tiempo creamos seis jugadas claras de gol y no la pudimos meter. Después cometimos un error y nos convirtieron. Fuimos ampliamente superiores en ese primer tiempo y en el segundo tuvimos otras situaciones, pero no pudimos. La categoría es así: hay muchos errores y cuando no estás fino en la definición lo pagás en el otro lado. Y cuando se te meten muy atrás, como sucedió en el segundo tiempo, es muy difícil jugar y, mucho más, revertir un resultado", señaló el DT Gastón Dearmas en diálogo con La Auténtica Defensa. Ese buen funcionamiento mostrado por el Auriazul coincidió con la evolución que tuvo el equipo, que comenzó perdiendo sus primeros dos encuentros (Central Ballester y Argentino de Rosario) y luego se recuperó con victorias sobre Juventud Unida y Muñiz como local y un empate como visitante ante Centro Español. "Era un torneo muy difícil para nosotros, con solo un lugar para clasificar y por ahí, en general, los otros equipos apostaron a cuidarse, a esperar el error ajeno, pero nosotros no lo planteamos así: nuestra idea fue siempre ir a buscar a los rivales. Tuvimos algunos errores puntuales en ciertos partidos y tampoco nos ayudó la suerte, pero quedamos muy conformes con la evolución que tuvo el equipo con el correr de las fechas", destacó el entrenador "Más allá que en algunos momentos no se dieron los resultados, siempre tuvimos una idea de juego y eso es importante para el jugador. Porque cuando perdés y no tenés una idea de juego, o solo esperas lo que hace el rival para salir de contra o apostas a la segunda pelota, es más difícil encontrar la confianza. Pero cuando tenés una idea, a la larga, las cosas tienen que salir bien. Y cuando uno intenta jugar tiene más posibilidades de ganar. Pero hay que seguir ajustando cosas, esto nos sirvió como un aprendizaje. Hay chicos que tenían pocos partidos en Primera y tuvieron un desarrollo muy bueno. Después, también se consolidó el grupo y se dieron detalles que se ven en el día a día que muestran a un plantel comprometido, que trabajó en un muy buen clima durante la semana. Son pequeñas cosas que por ahí no se ven, pero que nos hacen sentir muy bien", agregó posteriormente el Tonga, quien después de asumir como DT poco antes del parate por la pandemia, se hizo cargo de la reconfiguración de plantel para este Torneo de Transición. Su apuesta en ese sentido fue por un plantel corto. Y durante el Torneo de Transición le mantuvo la confianza a una formación en la que apenas realizó algunos retoques con el correr de las fechas. "En los últimos años, en procesos anteriores, terminaron jugando muchos chicos que, inicialmente, siempre fueron segundas opciones. Nosotros no fuimos a buscar muchos jugadores y apostamos por muchos de ellos. Queríamos darles esa confianza de entrada. Y la verdad es que lo hicieron muy bien, más allá que siempre se tiene que mejorar", comentó Dearmas al respecto. En cuanto a lo táctico, Puerto Nuevo comenzó el certamen con un esquema 4-1-4-1, pero lo terminó 4-2-3-1 con el ingreso de Santiago Palacio por Eliseo Aguirre que le permitió a Nicolás Colombano soltarse como "enganche" y tener, por ejemplo, destacadas actuaciones en la victoria sobre Muñiz y en el primer tiempo frente a Yupanqui. "Nicolás es un jugador importante para nosotros. Arrancó como volante interno, pero después cambiamos un poco el esquema. Decidimos jugar con "doble 5" y sacamos al Flaco Aguirre, quien había tenido buenos partidos, con un rendimiento que me puso muy contento porque se sacrificó al mango por nosotros. Pero consideramos que Palacio era mejor para esa función. Entonces soltamos más a Nico, que cuando encuentra espacios a espaldas de los mediocampistas rivales hace diferencia. Cuando él estuvo bien en esas filtraciones, pudimos hacer diferencias", asintió el entrenador sobre esa variante que ensayó con el correr de las fechas. El próximo desafío de Puerto Nuevo será la temporada 2021, aunque ello todavía presenta muchas incertidumbres, dado que hay muchas definiciones que la AFA debe tomar al respecto y todavía se desconocen, más allá que el nuevo campeonato de la Primera D estaría arrancando en marzo. "Todavía no sabemos qué va a pasar. Por lo pronto, los jugadores han sido licenciados y nosotros tenemos una reunión con la Comisión Directiva para hacer un análisis de estas seis fechas y escuchar cuáles son los objetivos del club para el próximo campeonato y ver si coinciden con nuestra propuesta", explicó Dearmas de cara a un futuro todavía incierto.

Dearmas; "Quedamos muy conformes con la evolución que tuvo el equipo"

