Rincón Tuerca







SUSPENSION: Los encargados que tienen a su cargo la carrera de la costa conocido como Letuke hicieron saber dias atras la determinación que tomaron al suspender la misma que iba a desarrollarse en el mes de febrero en los últimos dias. REPRESENTANTE: El piloto que representaba a Campana en esta competencia de nivel internacional German Henze ya habria comenzado a trabajar junto a su equipo para ser parte de la misma donde habia asegurado que iba a realizar solamente esta competencia en esta temporada. ROTURA: La carrera en La Plata de la categoría chasis del Regional se desarrolló en el último fin de semana del año anterior y Gaston Fernandez intentó ser parte de la misma pero en tandas de pruebas cuando solo iban tres vueltas la rotura del motor lo dejó sin chances y se terminó rápidamente ese fin de semana donde el motor ya se llevó al taller de Scoccozza quien tiene a su cargo el impulsar Chevrolet del piloto local. ALCANZAR: Después de un año que no se pudo cerrar de la manera que deseaba Demian Toledo en la Clase TC 1600 de Alma finalmente alcanzó el número 13 de cara a esta temporada que aún debe definir "Huesito" si arrancará desde la primera. ACOMPAÑANTES: Después de varios años atras Adrian Chiorazzo corrió en Alma con Sebastián Abella y ahora en una gentileza de Sebastian lo llevó a Chiorazzo a probar en el TC Pista también como acompañante . Amigos son los amigos! VICTORIA: La que obtuvo Daniel Vidal en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista en el autódromo de La Plata en una carrera muy particular donde el Chino largó desde la última posición hasta alcanzar la victoria que además lo pone una vez mas con la posibilidad de pelear el campeonato en una categoría que le da continuidad a su certámen todo el presente año volviendo a correr posiblemente en febrero. PROBAR: Ya se está probando y girando en karting Santino Panetta el piloto local que se prepara de cara a correr en Portugal en una competencia de nivel internacional donde el talentoso pequeño va por otra posibilidad tras cerrar un buen año pasado con dos campeonatos. NUMERO: Luego de sumarse a la clase dos de la categoria Alma Agustino Giordano junto a Sergio su papá realizaron un binomio que al final del campeonato se quedaron con el número 13 para esta temporada donde el Fiat que se atiende en su taller de la calle Urquiza se quedaron conforme de lo logrado. IDEA: La idea es que este año Agustino sea quien corra toda la temporada y en alguna carrera especial o un gran premio su padre se puede subirse para que no olvide de su pasado en el automovilismo desde sus comienzos con el Fiat 128. Cosas de los Giordano vio!! PICADAS: La intención de quienes tienen a su cargo esta propuesta del automovilismo es arrancar el próximo 23 de enero para todas las clases y comenzar de esta manera poner en marcha a quienes forman la misma en el predio de San Pedro. ANSIOSOS: Los hermanos Salerno ya tienen sus autos para ser parte de la misma tato como Diego y Mauro están ansiosos de arrancar este año en la alta competencia tras varios meses sin poder tener continuidad como les gusta. VARIOS: Por su parte Fernando Moreno ya tiene casi listo su auto tras v arios trabajos que se desarrollaron en el mismo los cuales a decir del poder popular "Yimmi" funcionarán los competitivos que exige la propuesta. SIGUEN: En cuanto a Daniel Carballo los trabajos en el Ford siguen adelantados con la intención de poder terminar el mismo de cara a este arranque en San Pedro el venidero 23 mientras tanto despunta el vicio corriendo en karting donde en el kartódromo argentino el piloto hizo de las suyas. Lo tenian al Dani?!! TRIUNFO: Cerró el año con otro triunfo más en el autódromo de La Plata en la categoría Turismo Zonal Pista en la clase Tres donde Sebastian Signore se llevó la primera de las dos carreras donde cuenta con la atención de Dante Tamburrini, parece que el representante de Campana oriundo de Pergamino va por el campeonato. DEFINIR: Lo de Cesar Billa es una posibilidad que este en esta fecha dado que tiene el auto listo para ver de la partida aunque aun debe definir si finalmente se lo veremos en San Pedro. Ira Rufina? VOLVER: En la dinastia Iglesias hay una linda pre posicion para volver a picar donde papá Cristian viene de ganar el campeonato y Francisco el jo ven tiene todo encaminado para llegar bien hasta esta competencia. MOTOR: El ex piloto de karting y de Alma también trabajó en su auto basado tener ese motor que desea Martin Basilisco para no dar ningun tipo de ventajas a la hora de picar el venidero 23 en el comienzo de la temporada. DIEZ: Muy conforme se mostró el representante de Lima en la Clase Tres de Alma al quedarse entre los diez del campeonato donde Gaston Brown pudo en corto plazo llegar a tener el diez en los laterales con el chasis a cargo de Mariano Novoa y la planta impulsora a cargo de Fabian Carranza. CONTINUAR: Esto marcó que Brown continuará este año en la categoria con el mismo equipo y el oriundo de Dolores está por estos dias cerrando todo para poder realizar todo el calendario. AUSPICIOSO: Arrancó en el último fin de semana del año anterior su campeonato la categoria Kart PLus con un parque que superó los setenta kartings como para tener un auspicio interesante en esta temporada. INTENCION: La intención de quienes tienen a su cargo la categoria Kart Plus es realizar dos carreras en principio en este verano como para tener en cuenta que el campeonato empiece fuerte también con su calendario. OFRECER: El equipo le ofreció la posibilidad de correr en el Procart 4000 a su piloto Juan Carlos Bava que tiene todo apuntado a continuar en el Turismo 4000 Argentino donde de alcanzar el número tres con el Ford y no definio aun su futuro. REPASAR: El TC Regional en febrero ya confirmó su retorno su campeonato y en la Clase GTB el limeño Yamil Bottani tiene la Chevy en el taller de Roma donde se repasa en general el auto de cara en este torneo lo tiene entre los pilotos peleando el titulo. PODIO: El comienzo del campeonato por parte de la categoria Kart Plus puso de manifiesto el buen momento que tiene Juan Carlos Suarez que en la Clase Potenciada volvió a subir al podio en su lugar mas alto -con un karting competitivo. TERMINADO: El auto ya está terminalmente listo para cuando arranque el próximo campeonato que lo tendrá como protagonista en el TC Regional sin que en el entorno familiar saben de esta posibilidad. MOTOCROSS: Se viene el mini campeonato de verano para el motocross en la ciudad de Pergamino que contará con 3 fechas y los organizadores piensan que en este tiempo de vacaciones en el verano se podrá desarrollar el mismo para todas las clases que desean participar. EVALUAR: Los hermanos Garrido están evaluando poder ser parte de esta propuesta del motocross dado que viene entrenando y con ganas de realizar de nivel competitivo tras un prolongado tiempo sin poder ni siquiera salir a girar, tanto Julian como Marcos esperan ser parte del torneo. PRESTADOS: Si bien el viernes previo a la carrera no corría el domingo apareció corriendo en karting Pablo Clerici que con muchos elementos prestados y con la colaboración de allegados se dio el gusto de volver a correr y lo realizó en la Clase Potenciada de la categoria Kart PLus donde hasta se subió al podio. Mirá vos! CATORCE: Finalmente se quedaron con el número catorce los Fernandez en la Clase TC 1100 de Alma tras un año donde Gastón y su padre Guillermo pudieron cerrar otro año en la alta competencia. CONOCER: Los dirigentes del TC Regional dieron a conocer como arrancan la segunda parte del campeonato que sera en el fin de semana del trece y catorce de febrero en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con sus dos clases mayores es decir la GTA y GTB. COMPARTIR: Dentro de este fin de semana en el autódromo platense deberá compartir su espectáculo TC Mouras y TC Pista Mouras que tendrán televisacion en directo en la TV Publica lo que cayó bien en la categoría de Luján. ARMAR: El ex piloto viene a trabajando desde algún tiempo en el armado de su auto de competición y a Gustavo Monin se lo ve motivado y entusiasmado contando con sus amigos que le vienen haciendo el aguante lo concreto es que el torneo de Zárate cree que este año salga a la calle al menos para probar el mismo. PRUEBA: El pasado miércoles en el autodromo porteño hubo pruebas para la categoria Formula Nueva Generacion donde se propone darle esta posibilidad a sus pilotos y ya se evalúa otra prueba en los próximos dias. RETOMANDO: Tras un año de impasse Juan Maria Nimo estará retomando al TC Pista Mouras donde el piloto neuquino conducirá un Chevrolet que está adaptado a su discapacidad por el Centro Tecnológico Canapino y que será atendido en pista por José Savino t su equipo. GANADORES: Decíamos que la categoria Kart PLus cerró su fecha del campeonato donde los ganadores en cajero: Emiliano Falivene, en Juniors: Gabriel Ramallo, Master A: Jonattan Galleano, Master B Namir Llanos, Master C Fernando Wherli, Potenciada: Juan C. Suarez, Pre Juniors: Thiago Falivene y Promocional: Jonas Gomez. TURISMO PISTA: La categoría ya confirmó el arranque de su presente campeonato el fin de semana del 21 de febrero para sus tres clases que están teniendo un nivel importante de autos que se vio el año pasado. La idea es continuar con la televisacion de las carreras a través del programa Carburando. PROMETIDO: La cuestión es que la señora concurrente de su hijo en las carreras de Karting aún no concretó el encargado o presente prometido tras su viaje por la ciudad de Mar del Plata tal como anunciamos en la entrega anterior. Poco tiempo o poca memoria? DEFINIDO: Con el auto terminado después de un año de trabajo para presentarse en la Clase Ligth del TC Bonaerense Fernando Rivas en pleno comienzo del nuevo año dejó entrever que ahora no está definido su vuelta a correr en marzo. Mirá vos! DECIDIR: Luego del campeonato obtenido dias atrás en la categoria Prokart el piloto local Ignacio Lopez en nota televisiva dejó en claro que ahora lo primero es definir el campeonato en la categoria RF y luego ya se decidió hacer un año mas en el Prokart. PENSAR: Tras su retorno el año pasado al karting ahora intentará armar su propio equipo pensando en darle continuidad en la Copa Rotax donde Diego Lacognata entiende que si bien no sabe si hará el calendario completo desea no dar ventajas. DIFICIL: Leandro Cracco tiene todo armado para arrancar en la Clase Uno del Turismo Pista y saben que por el momento su rival difícil es poder tener el campeonato con el presupuesto cerrado y se empieza a complicar.

Automovilismo:

Rincón Tuerca

