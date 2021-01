Fue este lunes a la altura del kilómetro 79,5. Un Renault Sandero logró maniobrar y evitar un choque directo con el inmenso transporte. Fue una desgracia con suerte, porque si bien el inmenso transporte quedó atravesado sobre dos carriles de la Panamericana, apenas hubo que lamentar a su conductor con golpes en uno de sus hombros. La conductora de un Renault Sandero que circulaba detrás del camión con contenedor que perdió el control, logró maniobrar y evitar impactar de lleno con el vehículo de carga. El accidente ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 79,5 de la autopista Buenos Aires-Rosario. Según trascendió, el camión pinchó una de las ruedas delanteras, impactó primero contra el guardarraíl que separa ambos sentidos de circulación y terminó cruzado sobre el carril lento y moderado de la ruta mano a Rosario. Del operativo de emergencia participaron SAME, Policía Local, Gendarmería Nacional y servicio vial. El conductor del camión debió ser trasladado por sus golpes, mientras que la conductora del Sandero resultó ilesa. La presencia del camión en medio de la ruta demoró el tráfico y provocó congestionamiento casi hasta la altura del barrio Sal Felipe.

El conductor del camión debió ser trasladado por el SAME hasta el hospital San José por golpes.

Camión container protagoniza accidente en Panamericana

