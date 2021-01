Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 12/ene/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 12/ene/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Cayó 2-1 como local frente a Defensores de Belgrano, que resolvió el juego con un golazo de Juan Manuel Olivares a los 40 del ST. Catriel Sánchez, quien regresó de su lesión, marcó el empate transitorio para el Violeta, que en la primera ronda de playoffs enfrentará al Gallito. Desde lo estrictamente competitivo, el cierre de la Fase Campeonato del Torneo de Transición no ofrecía atractivos para Villa Dálmine. Por eso, la derrota 2-1 que sufrió el domingo como local frente a Defensores de Belgrano fue, prácticamente, anecdótica y lo más destacado estuvo vinculado al compromiso que tendrá el próximo fin de semana frente a Deportivo Morón en el inicio de los playoffs por el segundo ascenso. En ese aspecto, siempre teniendo en cuenta las limitaciones del plantel, el funcionamiento colectivo volvió a evidenciar síntomas de evolución (tal como ocurrió en Tucumán y Mendoza), mientras desde lo individual fue sumamente positivo que Catriel Sánchez haya podido estar desde el arranque y que, más allá que se lo notó falto de ritmo, lograra convertir con un preciso cabezazo. También dio un paso al frente Saúl Nelle, quien mejoró su participación respecto a juegos anteriores, mostrando que su rendimiento es vital para el equipo. En contrapartida, Juan Ignacio Alvacete sufrió una nueva lesión (debió salir en el primer tiempo por un traumatismo de tobillo) y difícilmente pueda estar en el arranque de los playoffs. Así, con lo visto este domingo, todo indica que Felipe De la Riva ya tiene a diez de los once titulares para enfrentar a Deportivo Morón. La única duda que todavía sobrevuela es quién sería el acompañante de Sánchez, porque Sergio Sosa ha hecho buenos partidos cuando le tocó reemplazarlo, mientras el juvenil Valentín Umeres (17) ha demostrado que tiene el cambio de ritmo que el equipo necesita en las inmediaciones del área o para contragolpear (más allá que el pibe de Los Cardales todavía debe mejorar en la finalización de las jugadas que inicia). EL PARTIDO Tres cambios dispuso De la Riva respecto a la última presentación: Lucas Bruera ocupó el arco, Alvacete jugó en reemplazo de Rizzi (sobrecarga muscular) y Catriel Sánchez retornó de su lesión para ser la máxima referencia ofensiva del equipo. Y cuando las piezas todavía se estaban acomodando, el arranque del partido ofreció un blooper que le costó caro al Violeta: Bruera falló al querer capturar un pase filtrado de Borrego para Benegas, quien terminó solo de frente al arco vacío para establecer el 1-0 cuando apenas iban 50 segundos de partido. Así, Villa Dálmine sacó del medio por segunda vez en dos minutos, pero esta vez lo hizo mucho mejor: cuidó la pelota, la manejó con prolijidad y construyó una jugada colectiva que terminó en un centro de Lando a la cabeza de Umeres, quien pifió el testazo pisando casi el área chica. Después de esas dos acciones se fue "armando" el partido. La propuesta del campanense era el manejo prolijo del balón (mejoró mucho la participación de Nelle en ese ítem), tratando de ensanchar la cancha con Lando y Alvacete, quien recibió largos pelotazos contra la banda izquierda en los primeros 20 minutos, aunque se fue apagando hasta que debió retirarse tempranamente por un traumatismo en su tobillo. Por su parte, el Dragón era más incisivo desde la tenencia, volcando el juego principalmente hacia la derecha para el tándem Álvarez-Borrego, con Olivares y Giménez como ejes de la creación y con la velocidad de Aguirre para desequilibrar en los metros finales y también para lanzar los contragolpes. En este trámite, al equipo de nuestra ciudad le faltaba una última combinación para lograr meterse en el área. En ese aspecto se lo notó faltó de ritmo a Catriel Sánchez, quien tuvo dificultades para ser parte del circuito de juego, no logrando entenderse con el movedizo Umeres y desaprovechando una buena chance cuando agarró mordido el balón dentro del área tras una cesión de Recalde (se reclamó penal por mano de Goux en la acción, pero Comesaña lo desestimó). Por ello, las mejores situaciones de riesgo aparecieron hacia el final del primer tiempo: a los 34, Tello buscó con rosca el segundo palo y exigió a Giovini; a los 37, Umeres encaró a Martínez Montagnoli, pero cuando se metió en el área remató mordido (casi termina empujándola Recalde por el segundo palo); y a los 42, Fede recuperó, escapó y cuando pisó la medialuna sacó un remate de cachetada que se fue muy cerca del ángulo. Una acción similar a esta última ocurrió poco después, con Umeres como protagonista, quien optó por asistir a Sánchez a su izquierda cuando también le pasaba Tello por el otro costado (finalmente, el pase fue interceptado por un defensor que volvía). En el otro arco, la más clara la tuvo Aguirre, quien llegó libre al área por izquierda y definió al cuerpo de un Bruera que respondió con firmeza, como para olvidar aquel error del comienzo del partido camino al entretiempo. En el inicio de la segunda parte, el encuentro arrancó más trabado, pero con el Violeta con mayor predisposición a ocupar el territorio ajeno, aunque las situaciones de riesgo no aparecían porque Sánchez seguía sin lograr entrar en juego, aunque cerca estuvo de recibir dentro del área en dos ocasiones en ese pasaje. La tercera fue la vencida: tras gran centro de Garro cabeceó con jerarquía para establecer el 1-1 cuando se jugaban 13 del complemento. Luego del empate, De la Riva sí rotó: mandó a la cancha a García, Costantino y Fernández y les dio descanso a Moyano, Umeres y Sánchez, pensando decididamente en el inicio de los playoffs. De allí en adelante, el Violeta lució apresurado en sus decisiones (Garro abusó del pelotazo; mientras a Lando y Fernández les faltó paciencia para elegir la mejor opción) y sus dos mejores oportunidades fueron a centros desde la derecha: primero, Costantino cabeceó desviado entrando solo por el segundo palo (podría haber controlado incluso); y luego, Tello no alcanzó a conectar de lleno cuando ya casi pisaba el área chica apareciendo por el primer palo. Por su parte, Defensores de Belgrano también empezó a buscar más seguido con centros al área de Bruera. Y generó peligro en dos acciones similares (envíos desde la derecha y cabezazo por el segundo palo): cerca estuvo Nadal, primero; y minutos después, su reemplazante Caballero sí cabeceó al fondo de la red, pero la acción fue invalidada por una infracción. Así, en los minutos finales, el juego parecía encaminarse al empate, por la falta de claridad de uno y otro. Sin embargo, Juan Manuel Olivares mostró toda su jerarquía y con un furibundo remate desde 30 metros sacudió el ángulo izquierdo de Bruera y le terminó dando al Dragón una victoria que no le alcanzó para llegar al segundo puesto por el empate de Atlético Rafaela. En tanto, Villa Dálmine cerró esta Fase Campeonato con su tercera derrota en siete partidos y con una pobre cosecha como local (apenas un empate). Poco importó, porque el foco ya estaba puesto en los playoffs y ahora ya visualiza al rival al que enfrentará a todo o nada en la primera ronda: Deportivo Morón. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Lucas Bruera; Santiago Moyano, Maximiliano Pollacchi, Francisco Manenti; Facundo Lando, Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Juan Ignacio Alvacete; Valentín Umeres y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Juan Marcelo Ojeda, Maximiliano García, Franco Marchetti, Tomás Garro, Franco Costantino y Enzo Fernández. DEFENSORES DE BELGRANO (2): Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli, Iván Nadal; Elías Borrego, Marcos Lamas, Juan Manuel Olivares, Marcos Giménez; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas. DT: Fabián Nardozza. SUPLENTES: Ignacio Pietrobono, Leandro Caballero, Lautaro Mur, Maximiliano Ferreira, Maximiliano Núñez, Ignacio Piethe y Matías Quiroga. GOLES: PT 50s Nicolás Benegas (DB). ST 13m Catriel Sánchez (VD) y 40m Juan Manuel Olivares (VD). CAMBIOS: PT 38m Garro x Alvacete (VD). ST 10m Sosa x Recalde (VD), 14m García x Moyano (VD), Fernández x Sánchez (VD) y Costantino x Umeres (VD); 18m Piethe x Borrego (DB) y Caballero x Nadal (DB); 30m Núñez x Aguirre (DB) y Quiroga x Giménez (DB); y 45m Ferreira x Benegas (DB). AMONESTADOS: Tello (VD); Goux, Lamas y Piethe (DB). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Lucas Comesaña.

EL CABEZAZO GOLEADOR DE CATRIEL SÁNCHEZ, QUIEN MARCO SU SEGUNDO TANTO EN EL CERTAMEN.





GARRO INGRESÓ POR EL LESIONADO ALVACETE Y ASISTIÓ A SÁNCHEZ EN EL GOL CON UN PRECISO CENTRO.





CON ATREVIMIENTO, UMERES VOLVIÓ A DEMOSTRAR QUE PUEDE SER DESEQUILIBRANTE EN LOS ÚLTIMOS METROS. ÁNGEL, MATÍAS Y MARIO, PRESENTES En las primeras horas del pasado lunes, una tragedia sacudió al pueblo Violeta: Ángel y Matías Bassin y Mario Magallanes, simpatizantes, socios y colaboradores de la institución, perdieron la vida en un accidente de tránsito cuando regresan del partido que Villa Dálmine había disputado como visitante frente a Gimnasia de Mendoza. Por ello, este domingo se concretaron distintas acciones en su recuerdo: el plantel posó con una bandera que rezaba "Siempre presentes" antes del encuentro; en una esquina del campo de juego, en otra bandera se leía "Desde el cielo seguirán alentando como siempre"; mientras que en la tribuna Frattini se pintaron estrellas con sus nombres. Además, antes del pitazo inicial del juego, también se realizó un emotivo minuto de silencio que fue respetuosamente acompañado por todos los presentes en el estadio.

LOS JUGADORES POSARON CON UNA BANDERA EN RECUERDO A LOS TRES FALLECIDOS EN EL ACCIDENTE OCURRIDO EL PASADO LUNES 4. PRIMER ASCENSO: SARMIENTO O ESTUDIANTES (RC) El primer ascenso a la Liga Profesional se definirá entre Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. El Verde consiguió su boleto al igualar 0-0 como visitante con Atlético de Rafaela, mientras el elenco cordobés se clasificó luego de derrotar 4-0 a Agropecuario como local y superar por diferencia de gol a Platense, que venció 2-1 a Temperley. Así, Sarmiento y Estudiantes se medirán este sábado desde las 19.00 horas en cancha de Unión de Santa Fe por el primer ascenso. En tanto, Platense y Atlético de Rafaela se aseguraron un lugar en la cuarta etapa de los playoffs, mientras que el perdedor de la final se sumará en la quinta. El domingo también jugaron Ferro Carril Oeste 1-2 Estudiantes (BA), Deportivo Morón 1-2 Atlanta, San Martín (T) 2-2 Gimnasia (M), Tigre 1-2 Deportivo Riestra, Barracas Central 0-1 Nueva Chicago, Guillermo Brown (PM) 0-1 San Martín (SJ), Belgrano 2-2 Alvarado e Independiente Rivadavia 0-1 Mitre (SdE). Anoche, al cierre de esta edición se definía la Zona Reválida B, que aportará los últimos dos clasificados a la primera ronda de los playoffs. Hasta el momento, ya están confirmados cuatro de esos ocho cruces de la etapa inicial: Atlanta vs San Martín (T), Gimnasia (M) vs Ferro Carril Oeste, Deportivo Morón vs Villa Dálmine y Deportivo Riestra vs Temperley. Por su parte, Defensores de Belgrano, Estudiantes (BA), Agropecuario y Tigre esperaban anoche la definición de la Zona Reválida B para saber qué dos equipos acompañaban a San Martín (SJ) y Barracas Central, clasificados por la Zona Reválida A, para completar el cuadro de la primera ronda de playoffs.

