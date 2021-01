P U B L I C



SIGUEN EL PARO La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias se reunirá para analizar si continúa con el paro de comercialización o lo levanta, después de que el Gobierno diera una marcha atrás y habilitara parcialmente las exportaciones de maíz. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), afirmó que junto con sus pares de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, y de la Federación Agraria, Carlos Achetonni, debatirán los pasos a seguir. "El paro está en funcionamiento en estos momentos, hasta el miércoles 13 a las 24:00. No ha habido ningún cambio. Nos vamos a reunir con la Mesa de Enlace en el transcurso de la mañana para ver si alguna de la entidades tiene alguna idea o hay algún cambio", dijo Chemes en declaraciones radiales. PRECIOS RENOVADOS El Gobierno anunció la renovación del programa Precios Cuidados hasta abril próximo, con una duplicación en la cantidad de productos incluidos, que pasan de 334 vigentes a enero de 2020, a 660 en la actualidad. La renovación tiene como objetivo principal la "incorporación de nuevos productos de primeras y segundas marcas que actúan como referencia para las y los consumidores así como una mayor diversidad de productos elaborados por PYMES", se indicó. Esta mayor cantidad de productos se da con dos objetivos: generar referencias de precios en góndolas que no tenían presencia dentro del programa y robustecer las referencias actuales. BAJÓ EL DOLAR El dólar blue bajó dos pesos, a $159 para la venta, mientras en el mercado oficial la divisa para ahorro superó los $150, tras la aplicación de impuestos. En tanto, la moneda que se negocia a través del mercado bursátil y de bonos avanzó 1%, por encima de los $146. Según fuentes del mercado cambiario, el Banco Central habría comprado unos US$200 millones para fortalecer reservas. El mercado informal continuó así su racha bajista, al igual que en la primera semana del año, en la que su cotización perdió $5. Por ahora parece haber dejado atrás el rumbo alcista mostrado en las semanas de las fiestas, con una brecha con el oficial que se ubicó en el 88,6%, tras tocar a fines de 2020 el 97%. DOBLE FEMICIDIO Un hombre mató a escopetazos este lunes a su ex esposa y a su ex suegra en dos viviendas diferentes de la localidad santiagueña de Monte Quemado. El doble femicidio se produjo alrededor del mediodía y el homicida, identificado como Jorge Vidal Fecha, fue detenido poco después por la policía. En poder del sujeto los investigadores hallaron la escopeta que habría utilizado en los crímenes, concretados en dos viviendas del barrio El Porvenir. Según informó el diario local El Liberal, todo comenzó cuando el acusado regresó de trabajar y se dirigió en su moto, con el arma de fuego escondida en la campera, hasta donde se encontraba su ex pareja de 23 años, en la casa de una amiga. GORILAS POSITIVOS Varios gorilas del zoológico de San Diego han dado positivo al nuevo coronavirus, en lo que se cree que son los primeros casos conocidos entre estos primates en Estados Unidos y posiblemente en el mundo, informaron el lunes funcionarios del parque. Parece que la infección provino de un miembro del personal del zoológico que dio positivo al virus, pero que no desarrolló síntomas y portó una mascarilla todo el tiempo que estuvo cerca de los gorilas. El zoológico ha estado cerrado al público desde el 6 de diciembre como parte de las medidas de confinamiento implementadas para reducir los contagios. Los veterinarios están vigilando de cerca a los gorilas y estos permanecerán en su hábitat en el parque, ubicado en el norte de San Diego.



Breves: Noticias de Actualidad

12 de Enero de 2021

