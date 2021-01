Analizan diferir la aplicación de la segunda dosis para vacunar a más gente

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó este lunes que "la decisión sanitaria más importante" que el gobierno nacional debe plantearse está relacionada a la posibilidad de "tener 10 millones de personas vacunadas a marzo con dos dosis o 20 millones de personas con una sola". Para la funcionaria y en línea con debates en materia de inmunización poblacional que se están dando en otros países del mundo, "en este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote". En una entrevista con el diario Página/12, Vizzotti explicó que el gobierno nacional tiene "una mirada realmente amplia porque ésta es una situación absolutamente inédita y las decisiones se tendrán que tomar en tiempo real y a medida que vayan surgiendo informaciones de otros países". Además, agregó que "los intervalos de interdosis de las vacunas son como mínimo de 21 días", aunque señaló que "si pasa más tiempo entre una y otra aplicación no es un problema relevante". Otros especialistas ya habían mostrado coincidencias con esa apreciación de Vizzotti, al señalar que "en todas las vacunas lo central es respetar el mínimo del intervalo entre dosis" para no perder eficacia y que "la mayoría de las que conforman el calendario nacional no tienen un tiempo límite para aplicar el refuerzo". "Con los intervalos entre dosis de vacunas siempre es importante respetar el mínimo, que en en el caso de la Sputnik V es de 21 días, porque si se da la segunda dosis antes puede haber interferencia con la respuesta inmune y no ser tan eficaz como uno quisiera", había indicado en ese sentido la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). Conforme a Cahn, "en referencia a los máximos, en el común de las vacunas no hay un límite, uno puede darlas mucho tiempo después y ser igual efectiva". Igualmente, Vizzotti aclaró este lunes que "en el caso puntual de la Sputnik V se trata de dos componentes distintos y la segunda tanda de 300 mil que llegarán al país la próxima semana serán aplicados a los que se dieron la primera dosis".



Analizan diferir la aplicación de la segunda dosis para vacunar a más gente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar